brilon-totallokal: Thülen. Am 19. Februar findet in Thülen das alljährliche Kinderkarnevalsfest statt. Die kleinen Jecken ziehen angeführt von dem diesjährigen Kinderprinzenpaar Inken I. (Drilling) und Joshua I. (Buxort) und dem dazugehörigen Elferrat pünktlich um 14.01 Uhr vom Gasthof zur Post in Richtung Thülener Schützenhalle. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgt die Thülener Musikkapelle sowohl beim Umzug als auch der anschließenden Veranstaltung in der Schützenhalle.

Die kleinen und großen Jecken erwartet in der Schützenhalle ein leckeres Kuchenbuffet sowie herzhafte Speisen aus der Küche des altbewährten Bruchteams.

Dank der Einsatzbereitschaft zahlreicher Trainerinnen und Mütter konnten die Organisatorinnen ein abwechslungsreiches Programm mit 12 Programmpunkten zusammenstellen. Zwischen Raumfahrern von einem anderen Stern, Piraten und Entdeckern, kämpfen auch Mädchen gegen Jungs. Es haben sich außerdem Gummibärchen und Cheerleader angekündigt. Selbst aus dem Nachbardorf Nehden macht sich eigens eine Tanzgruppe auf den Weg. Gekrönt wird das Programm von dem Auftritt eines Solomariechens und den 3 Thülener (Kinder-) Funkengarden.

Zur neuen Session konnte das 1.000 Seelendorf erstmalig eine 3. Garde im Bereich des Kinderkarnevals eröffnen. Zu den bisher 2 vorhandenen Mini- und Juniorgarden gibt es nun noch eine Teeniegarde, welche im letzten Jahr sogar – dank zweier großzügiger Spenden – mit nagelneuen Kostümen ausgestattet werden konnten. Die Teeniegarde tritt nicht nur im Kinderkarneval, sondern seit 2016 bereits beim Büttenfest der Erwachsenen auf.

Alles im allem ein guter Grund also, den Thülener Kinderkarneval zu besuchen! Alle großen und kleinen Besucher sind herzlich willkommen: 19.02.2017 um 14:01 Uhr am Gasthof zur Post

