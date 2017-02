Kerkhoff und Diekmann besuchten die Firma VOSS-Die Blechprofis in Madfeld

Brilon-Totallokal: CDU-Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff dankte der Familie Voss für großartige unternehmerische Leistung…

brilon-totallokal: Die Firma VOSS-Die Blechprofis in Brilon-Madfeld war vor wenigen Tagen das Ziel des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Kerkhoff und des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Wolfgang Diekmann. Bei ihrem Besuch konnten sie viel Neues vom Firmengründer Heinz Voss, seiner Tochter Petra Kleine und Schwiegersohn Johannes Kleine erfahren, auch wenn der letzte Besuch noch keine drei Jahre zurück lag.

Die Mitarbeiterzahl ist in den vergangenen Jahren auf 50 gestiegen. Im Jahre 2015 gab es eine zukunftsweisende Großinvestition in einen Faserlaser mit automatischer Beschickung und Entladung, einzigartig in Südwestfalen. Im Jahre 2014 wurde der Betrieb als „Familienfreundliches Unternehmen“ durch den Hochsauerlandkreis ausgezeichnet. Bereits im Jahr 2010 konnte sich Heinz Voss über die Auszeichnung mit dem HSK-Wirtschaftspreis freuen. Matthias Kerkhoff dankte der Familie für diese großartige unternehmerische Leistung. „Unternehmen wie Voss-Die Blechprofis sind typisch für unsere mittelständisch geprägte und vorwiegend inhabergeführte Unternehmensstruktur, die unsere Region stark machen.“ Für das 50. Jubiläumsjahr wünschten die beiden Politiker dem Unternehmen, dass auch künftig wirtschaftlicher Erfolg, sichere Arbeitsplätze und eine familiäre Atmosphäre das Unternehmen weiter prägen.

Das Bild zeigt von links nach rechts: Matthias Kerkhoff, Heinz-Jürgen Schulte (seit über 25 Jahren im Betrieb), Petra Kleine, Heinz Voss und Wolfgang Diekmann

Foto: VOSS-Die Blechprofis

