Bilder: Festmesse St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon feiert 600-jähriges Jubiläum

brilon-totallokal: Auf 600 Jahre blickten die Briloner Schützen der St. Hubertus-Schützenbruderschaft am Samstag, 04.02.2017, zurück und feierten dieses Jubiläum ausgiebig. Der Festabend begann mit einer Festmesse in der Briloner Propsteikirche. Die Heilige Messe zelebrierten der Präses der Schützenbruderschaft, Propst Dr. Reinhard Richter, Pastor Hermann-Josef Schulte sowie S. E. der Bischof von Speyer, Dr. Karl-Heinz Wiesemann. Bis auf den letzten Platz war die Propsteikirche gefüllt als die Schützen mit den Ehrengästen und der Geistlichkeit in die Kirche einzogen. Propst Dr. Richter begrüßte zunächst die anwesenden Gläubigen und übergab dann das Wort an S. E. Bischof Dr. Wiesemann, der auf Einladung der Briloner Schützen aus seinem Bistum Speyer angereist war, um als Hauptzelebrant die Festmesse zu feiern und beim anschließenden Festakt in der Schützenhalle die Festrede zu halten.

Musikalisch umrahmt und gestaltet wurde die Heilige Messe zum einen durch das Blasorchester Brilon unter der Leitung des neuen Dirigenten Dennis Müller. Zum anderen sorgte der Briloner Organist Stephan Schmitz an der Orgel für eine sehr festliche musikalische Begleitung der 70-minütigen Festmesse.

Anschließend marschierte die Festgemeinde in die Schützenhalle. Dort begann pünktlich um 19.30 Uhr der Festakt. Der erste Vorsitzende und Major der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon, Herbert Jätzel, konnte hierzu über 900 Gäste begrüßen. In seiner Begrüßungsrede unterstrich Jätzel zunächst die Wichtigkeit, sich mit der 600-jährigen Geschichte des Briloner Schützenwesens auseinanderzusetzen. Gleichzeitig unterstrich er jedoch, dass dies nicht bedeuten dürfe, dass notwendige Veränderungen und Neuerungen nicht durchgeführt und nicht mitgetragen werden, nur weil diese ungewohnt seien.

An die Begrüßungsansprache des ersten Vorsitzenden schlossen sich zahlreiche Grußworte aus Kirche, Politik und Schützenwesen an. So sprachen der Präses der Bruderschaft, Propst Dr. Richter, der evangelische Pfarrer Rainer Müller, Staatssekretär MdB Dirk Wiese, MdB Prof. Dr. Patrick Sensburg, Landrat Dr. Karl Schneider, Bürgermeister Dr. Christof Bartsch sowie die Vorsitzenden der überregionalen Schützenverbände Martin Tillmann (Oberst des SSB), Karl-Heinz Höing (stellv. Oberst des KSB) und Dietmar Brandenburg zu den Festgästen. Eine besondere Ehrung überbrachte MdL Matthias Kerkhoff den Briloner Schützen, da er die St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon mit der Ehrenmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen auszeichnete.

Den Höhepunkt des Festaktes bildete die Rede des Festredners, S. E. Bischof Dr. Wiesemann. Darin sprach der heutige Bischof von Speyer und ehemalige Propst von Brilon über die auf den 02.02.1417 datierten und bis heute überlieferten Statuten der Schützenbruderschaft. Eindrucksvoll und mit einer gewissen Portion Humor interpretierte Bischof Wiesemann deren Bedeutung in der heutigen Zeit und für das heutige Vereinsleben der Briloner Schützen.

Mit der Nationalhymne schloss der Festakt nach ca. zwei Stunden würdig ab. Auch der Festakt wurde durch das Blasorchester Brilon musikalisch begleitet.

Anschließend lud die St. Hubertus-Schützenbruderschaft alle Gäste an die Theke ein. Dort führten die vielen Gäste bei einem gepflegten Glas Bier noch viele Gespräche und feierten das 600-jährige Jubiläum der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon.

Quelle: Niklas Frigger / St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417

