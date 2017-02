Unfallflucht lohnt sich nicht

Blaulicht-Nachrichten: Die Beamten rochen eine Fahne

Brilon: Am Sonntagmorgen flüchtete eine 57-jährige Autofahrerin obwohl sie ein Verkehrszeichen auf dem Ostring überfahren hatte. Zeugen informierten die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle rochen die Beamten eine Fahne. Die Frau fuhr gegen 09.45 Uhr auf der Bundesstraße. Als sie am Kreisel in die Möhnestraße abbiegen wollte, kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr hier ein Verkehrszeichen. Anstatt zu halten, setzte sie ihre Fahrt fort und hielt erst an einer Tankstelle. Zeugen beobachteten den Unfall und wiesen die Polizei ein. Da die Frau zudem angetrunken war, wurde ihr in der Polizeiwache Brilon eine Blutprobe entnommen.

Quelle: Polizei HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon