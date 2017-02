24 Std. am Tag / 7 Tage die Woche / 12 Monate im Jahr

Brilon-Totallokal: Wehrleitung mit Ortsvorsteher, Beförderten und neu aufgenommenen Kameraden

brilon-totallokal: Gevelinghausen. Auf der diesjährigen Generalversammlung der Löschgruppe Gevelinghausen begrüßte Löschgruppenleiter Volker Kasper recht herzlich 30 anwesende Kameraden und Kameradinnen. Unter ihnen der stellvertretende Stadtbrandinspektor Stefan Kesting, sowie Ortsvorsteher Michael Becker. Nach dem Totengedenken, insbesondere für den verstorbenen Kameraden Hubert Hoppe, gab der Löschgruppenleiter einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Wobei die Blauröcke zu 10 Einsätzen rausgerufen wurden. Desweiteren hielten sich die Löschgruppe an 27 Dienstabenden für den Feuerwehrdienst auf den aktuellen Stand. Einige Kameraden und Kameradinnen besuchten zusätzlich noch weiterführende Lehrgänge.

Somit leisteten die Kameraden und Kameradinnen der Löschgruppe im vergangenen Jahr ca.2200 ehrenamtliche Stunden. Der Löschgruppenleiter, sowie der stellvertretende Stadtbrandinspektor Stefan Kesting dankten allen Anwesenden für ihre geopferte Freizeit. Stefan Kesting hob nochmals hervor, dass die Kameraden und Kameradinnen der Wehr

bei jeder Tages und Nachtzeit, 7 Tage in der Woche und 12 Monate im Jahr für den Dienst am Nächsten bereit stehen. Dieses sei nicht immer selbstverständlich und gebühre ein großes Lob und Anerkennung. Deshalb freue es ihn besonders dass er an diesen Abend 5 neue Kameraden bzw. Kameradin in der Löschgruppe begrüßen kann. Somit wurden Alexia Weigand, Sebastian Vorderwülbecke, Jonas Luhme, Till Rotermund und Julian Stracke als Feuerwehranwärter in die Wehr aufgenommen.

Desweiteren konnte Stefan Kesting die Kameradin Vanessa Mückstein zur Feuerwehrfrau befördern. Abschließend beförderte der stellvertretende Stadtbrandinspektor den Kameraden Timo Noll zum Brandmeister, sowie zum stellvertretenden Löschgruppenleiter.

Den Dankesworten seiner Vorgänger konnte sich Ortsvorsteher Michael Becker nur anschließen. Die Dorfgemeinschaft zolle der Löschgruppe für ihren unermüdlichen und Aufopferungsvollen Einsatz, Lob und Anerkennung. Die Löschgruppe sei für Gevelinghausen unentbehrlich, deshalb glaubt er auch dass der Stadtfeuerwehrtag am 13.Mai in Gevelinghausen ein voller Erfolg wird.

Auf die Anfrage hin. „was die jungen Kameraden und Kameradinnen den so zu der Feuerwehr getrieben hat“, meinte ein Kamerad dass er den letzten Einsatz miterlebt hat. Die Kameraden haben zügig Hand in Hand gearbeitet und der Brand war schnell gelöscht. Dass schnelle und professionelle eingreifen der Wehr hätte ihn sehr beeindruckt, daraufhin habe er die Woche drauf beim Löschgruppenleiter angefragt.

Abschließend bedankte sich die Wehrleitung nochmals bei allen Kameraden und Kameradinnen für ihre geopferte Freizeit und wünschte allen ein unfallfreies Jahr, mit nicht so schwierigen Einsätzen.

Quelle: Löschgruppe Gevelinghausen

