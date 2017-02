Altweiberkarneval Alme

Brilon-Totallokal: Volle Action auf gleich zwei verschiedenen Bühnen

brilon-totallokal: Alme. Auch in diesem Jahr steigt am 23.02.2017 in der Almer Gemeindehalle wieder die traditionelle Weiberfastnachts-Kultparty. Wie in den vergangenen Jahren wird wieder ein bunt gemischtes Publikum aus den Einzugsgebieten des Sauerlandes und des Hochstifts vor Ort erwartet, um den Almer Karnevalstempel in ein wahres Tollhaus zu verwandeln.

Hier gibt es volle Action auf gleich zwei verschiedenen Bühnen. Auf der einen Seite sorgt der Musikverein Harth für Livemusik und Unterhaltung – nonstop! Auf der anderen Seite gibt es die Männerballett-Gruppen zu sehen, die aus dem gesamten Einzugsgebiet anreisen und ihre Darbietungen vortragen. Dieses Jahr werden neben dem Titelverteidiger von der Harth, die Männerballetts aus Obern- und Niederntudorf, Atteln, Wewer und natürlich die Lokalmatadoren aus Alme um den begehrten Wanderpokal tanzen.

Im Verlauf des Abends findet eine große Kostümprämierung statt. Hier werden die originellsten Kostüme in den Kategorien Einzelpersonen sowie Klein- und Großgruppen durch eine unabhängige Jury bewertet und im Anschluss auf der Bühne prämiert. Das Prinzenpaar Alexander I. und Julia I. sowie der komplette Hofstaat freuen sich, alle Närrinnen und Narren aus Nah und Fern in der Gemeindehalle begrüßen zu dürfen.

Die Festwirte von „Heindörfer und Kollegen“ haben sich wieder Einiges einfallen lassen. Neben der vermutlich längsten Theke des Sauerlands schlägt auch die beliebte Cocktailbar der „Residenz“ wieder die Zelte in der Gemeindehalle auf. Für die Feinschmecker ist natürlich in Alme auch einiges geboten. Der traditionelle Pizzastand vor der Halle wird durch die klassisch „deutsche“ Küche im Speiseraum erweitert.

Durch das Angebot des Bustransfers ist eine angenehme An- und Abreise gewährleistet. Die jeweiligen Abfahrtszeiten an den einzelnen Bushaltestellen kann man unter www.sebastian-schuetzen-alme.de einsehen.

Ein besonderer Hinweis gilt für unsere jugendlichen Gäste, denn es werden beim Einlass wieder Ausweiskontrollen durchgeführt und es gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes.

Wir, der BV Alme e.V. und die St. Sebastian Schützenbruderschaft, freuen uns Euch bei unserer Kultparty in Alme willkommen heißen zu dürfen.

Alme wünscht Alaaf und Helau!!!

BV 1923 Alme e.V. und St. Sebastian Schützenbruderschaft Alme 1857 e.V.

Quelle: Benedikt Schütte

