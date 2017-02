Große Veränderungen bei der Sauerlandia

Brilon-Totallokal: Bei der Generalversammlung der Olsberger Sauerlandia am 20.01. im Pfarrheim St. Nikolaus standen große Veränderungen auf dem Programm

brilon-totallokal: Olsberg. Nach 145-jähriger Sangestätigkeit wird in diesem Jahr der Betrieb des Männerchores eingestellt. Wie so viele Männergesangvereine, hatte auch der MGV Sauerlandia in den letzten Jahren mit Nachwuchssorgen und altersbedingt sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Da die verbliebenen Sänger mit einem Durchschnittsalter von 74 Jahren nur mit einer massiven Beitragserhöhung in der Lage gewesen wären, den Chorleiter weiter zu finanzieren, haben sie beschlossen, den Männerchor aufzulösen.

Die Vereinsgeschäfte werden in gewohnter Weise vom gemischten Chor TonArt Olsberg weitergeführt, der seit mittlerweile 7 Jahren vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen von der Sauerlandia als zweiter Chor im Verein ins Leben gerufen wurde.

Bedingt durch die Umstrukturierung fand auch ein Wechsel an der Vereinsspitze statt:

Der 1. Vorsitzende Rainer Albaum stellte sich nach 27 Jahren Vorstandsarbeit, davon 21 Jahren als 1. Vorsitzender, nicht mehr zur Wiederwahl. An seiner Stelle rückte der bisherige 2. Vorsitzende Ralf Körner nach. Als neuer 2. Vorsitzender wurde Reinhard Ditz gewählt. Im Amt der Kassiererin wurde Katja Schulte bestätigt, die den Posten nach dem plötzlichen Tod von Peter Menke im vergangenen Jahr kommissarisch übernommen hatte. Als Schriftführerin wurde Monika Erber für weitere 3 Jahre im Amt bestätigt.

In der Jahresplanung für 2017 steht, neben dem jährlichen Probenwochenende und den Bewirtungen der Borbergsfeste am 01. Mai und Pfingstmontag, vor allem die Ausrichtung der Chorkonzertes „Chor-Töne!“ auf dem Programm, das vor drei Jahren erstmalig mit großem Erfolg durchgeführt wurde und in diesem Jahr am 08.04. in der Bigger Schützenhalle stattfinden wird. Bei dieser Veranstaltung wird der Männerchor seine Abschiedsvorstellung geben.

Auch ein Jubiläum gab es zu feiern: Michael Gierse wurde für die 40-jährige Mitgliedschaft im Chorverband geehrt. Herzlichen Glückwunsch.

