Josefsheim verabschiedet sich aus Brunskappel

Brilon-Totallokal: Mit einer kleinen Feier im Haus Bruno hat sich das Josefsheim am Sonntag aus Brunskappel verabschiedet

brilon-totallokal: Die Wohngruppe für Menschen mit komplexen Behinderungen musste Ende vergangenen Jahres geschlossen werden, weil die bauliche Situation des Hauses nicht mehr mit dem aktuellen Wohn- und Teilhabegesetz vereinbar und ein Umbau nicht möglich war.

„Zum Abschied hatten wir noch einmal ins Haus Bruno eingeladen, um uns bei den Vertretern des Dorfes und der örtlichen Vereine dafür zu bedanken, dass die Menschen mit Behinderung von Anfang an in das Leben in Brunskappel integriert wurden“, sagt Friedhelm Müller, Leiter des Fachbereichs Wohnen und Fördern im Josefsheim. „Seit der Eröffnung 1994 war Haus Bruno ein Beispiel dafür, wie Inklusion gelingt.“ Viele Brunskappeler engagierten sich ehrenamtlich, übernahmen Hausmeister- oder Gartenarbeiten, gestalteten das alljährliche Hausfest mit oder begleiteten die Menschen mit Behinderung zu den Gottesdiensten.

Bis zu zwölf Menschen mit Behinderung fanden im Haus Bruno ihr Zuhause. Zuletzt waren es noch acht. Sie wohnen nun in anderen Wohnhäusern des Josefsheims in Bigge.

Ein letztes Mal feierten die Brunskappeler jetzt im Haus Bruno. Zum Jahresende hatte das Josefsheim seine Wohngruppe schließen müssen.

