Kolpingjugend Mitgliederversammlung 2017

brilon-totallokal: Bigge. Nach einem erfolgreichen Containerdienst am vergangenen Samstagmorgen auf dem Schützenplatz, führte die Kolpingjugend ihre jährliche Mitgliederversammlung durch. Man blickte im sehr gut gefüllten Kolpinghaus auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück, unter anderem mit der Durchführung des Zeltlagers im Sommer. Ebenso blickt man gespannt in die Zukunft, da nun viele neue junge Gesichter dabei sind.

Zudem standen die alljährlichen Wahlen auf dem Programm. Dort wurde Lara Lettermann einstimmig zur 1.Kassiererin wiedergewählt! Als neue Protokollantin wurde Franka Körner einstimmig, für die scheidende Ramona Rehrmann, gewählt! Als Beisitzer im Vorstand wurde Finn Hanfland einstimmig gewählt!

Nina Ruh für jahrelange Vorstandsarbeit geehrt

Zudem wurde ein neuer 2.Vorsitzender gewählt. Nina Ruh scheidet nach über 5 Jahren aus dem Vorstand der Kolpingjugend aus und wurde für ihr großes Engagement besonders gewürdigt. Wir sagen Danke an Nina für eine großartige Arbeit über die letzten Jahre und wünschen dem Nachfolger Matthias Schug, der am Samstag ebenso einstimmig von der Versammlung neu gewählt wurde, viel Erfolg für die Zukunft!

Auch ein großer Dank an alle anderen Ausscheidenden aus der Kolpingjugend!

Foto v.l. Matthias Schug, Nina Ruh, Felix Liesen

Quelle: Felix Liesen

