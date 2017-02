Nichts als die Wahrheit- Bigger Prunksitzung am 18. Februar

Brilon-Totallokal: Wenn es um alternative Fakten geht, kommt man an den Bigger Narren selbstredend nicht vorbei

brilon-totallokal: Bigge. Dass jedoch DAS, was normalerweise die humoristische Grundordnung im Bigger Karneval bestimmt, nun sogar die politische Weltbühne erreicht, damit konnte keiner rechnen. So staunte der Programmdirektor der Karnevalisten nicht schlecht, als ihm kürzlich durch verdeckt arbeitende Bigge-Leaks- Mitarbeiter zugetragen wurde, dass originale Auszüge von bislang unter Verschluss gehaltenen Programmpunkten der Bigger Prunksitzung in den Regierungsvorhaben des frisch gewählten amerikanischen Präsidenten entdeckt wurden. Ein Auftritt des Präsidenten in Bigge kann trotz verschärfter Einreise- und Sicherheitskontrollen nicht ausgeschlossen werden.

Laut aktueller Pressemitteilung des jecken Repräsentantenhauses von Schützenbruderschaft und Kolpingfamilie findet nun die Prunksitzung am Samstag, den 18. Februar statt. Hierbei werden die Besten der Besten ihr Können unter Beweis stellen. Dabei sind die Tänze der kleinen und großen Garde, der Vorstandsfrauen und des Männerballetts alles andere als „von Pappe“. Nach einer lückenlosen Konfrontation mit der ganzen Wahrheit in diversen Wortbeiträgen erlebt das Publikum eine humorvolles Programm aus Sketchen, Showeinlagen und vieles mehr. Auf der Tanzfläche und vor der Theke bietet sich anschließend wieder die Gelegenheit für Geselligkeit und ausgelassene Stimmung.

Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, den 11. Februar, um 8 Uhr im Bigger Kolpinghaus. Restkarten sind anschließend bei Optik Hennecke erhältlich. Der Kinderkarneval findet am Sonntag, den 26. Februar im Josef-Prior-Saal des Josefsheimes statt.

Mit einer unausweichlichen Tatsache müssen sich wohl die Olsberger Karnevalisten bereits im Vorfeld der Veranstaltung anfreunden: In der Bigger Längshalle werden in diesem Jahr mehr Menschen der Inauguration des neuen Prinzen „von Bigge“ beisitzen als jemals und in allen Jahren zuvor in der Kur- und Konzerthalle zusammen. Ganz ehrlich!

Quelle: Claus Finger, Kolpingsfamilie Bigge

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon