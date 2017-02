Auftritt beim ersten Briloner Poetry Slam Teilnehmer gesucht

Brilon-Totallokal: Beim Poetry Slam gilt es zu beachten, dass die Texte nicht länger als 6 Minuten sein dürfen

brilon-totallokal: Der erste eigene Text war schnell geschrieben beim Workshop zum Thema Poetry Slam in der Stadtbibliothek Brilon. 14 Teilnehmer im Alter zwischen 17 und 70 Jahren waren der Einladung der Bibliothek und der Sparkasse Hochsauerland Ende Januar gefolgt, um Tricks und Kniffe rund um die Produktion eigener kurzer Texte zu bekommen. Mit Dean Ruddock, einem jungen Poetry Slammer aus Paderborn, haben die Teilnehmer nicht nur an eigenen Texten gefeilt sondern auch geübt, diese vorzutragen.

Im Rahmen der Briloner Kleinkunsttage Ende März werden 7 Teilnehmer zum ersten Mal mit ihren eigenen Texten auf die Bühne gehen und sich dem Wettbewerb stellen. Ute Hachmann, Leiterin der Bibliothek, sucht weitere Interessierte, die am Dichterwettstreit teilnehmen möchten und ihre Texte auf der Bühne präsentieren wollen.

Beim Poetry Slam gilt es zu beachten, dass die Texte nicht länger als 6 Minuten sein dürfen und keine Hilfsmittel (bis auf den Zettel mit dem Text) eingesetzt werden können. Am Donnerstag, den 30. März 2017, findet in der Lok der erste Briloner Poetry Slam statt. Interessierte melden sich bitte in der Stadtbibliothek: Tel. 02961 / 794460 oder info@stadtbibliothek-brilon.de.

