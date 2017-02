Einbruch in Waldhütte / Diebstahl auf Friedhof

Brilon: In der Zeit vom 27. Januar bis zum 06. Februar wurde in eine Waldhütte an der Straße „Hinterm Schönschede“ eingebrochen. Die Hütte liegt zwischen dem Campingplatz und der Seniorenanlage. Die Außentür wurde aufgehebelt. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.