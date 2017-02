Brilon-Totallokal: Die Sauerlandtherme. Quelle der Gesundheit

brilon-totallokal: Im AquaOlsberg verbringen Sie erholsame Stunden in Wohlfühl-Ambiente. Genießen Sie das Gefühl, wie schwerelos in der wohlig-warmen Sole zu schweben oder lassen Sie in einer der Themensaunen den täglichen Stress einfach verdampfen. Die kostenlosen Dampfbad-Aufgüsse sind ein einmaliges Erlebnis. Für die ganz besonderen Verwöhn-Momente sorgen Massagen mitheißen Steinen, luxuriösen Aroma-Ölen, Rohseide oder Schokolade. Wasser, Salz und Wärme: In der Natursole des AquaOlsberg tanken Sie neue Energie und tun obendrein Ihrer Gesundheit etwas Gutes. Denn die belebende Wirkung der angenehm warmen Sole lindert verschiedene Beschwerden, darunter auch rheumatische Erkrankungen.

Besonders wohltuend ist das Treibenlassen im32 Grad warmen Wasser nacheiner zünftigen Wanderung. Das entspannt und weckt die Lebensgeister. Schweißtreibender – doch nicht weniger erholsam – geht es in der vielfältigen Saunalandschaft des AquaOlsberg zu. Vergessen Sie die Hektik der Außenwelt bei speziellen Aufgüssen und mystischem Licht oder genießen Sie den Ausblick aus der Panoramasauna: Ein Wasserfall, zierliche Bachläufe und ein authentisch gestalteter Saunagarten sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente.

Rustikaler wird es hingegen in der Waldschwitze. Ausgesuchte Heilkräuter werden dort bei 90 Grad im traditionellen Sudkessel aufgegossen. Eine wahre Wohltat für Ihre Atemwege! Natürlich bietet das AquaOlsberg auch Kneipp-Anwendungen. Kalte und warme Güsse steigern auf natürliche Weise Ihre Vitalität. Dafür, dass auch Spaß und Bewegung nicht zu kurz kommen, sorgt das moderne Freizeitbad mit 25-Meter-Becken, Sprungturm und Wasserspielgarten. Eine tolle Ergänzung zu den Themen Kneipp, Wellness und Gesundheit.www.aqua-olsberg.de

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Derkere Str. 10a, 59929 Brilon, Tel. 02961-96990

Weitere Infos: www.tourismus-brilon-olsberg.de

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon