Rote Rosen auf dem Marktplatz mit Landtagskandidat Peter Newiger

Brilon-Totallokal: Auch in diesem Jahr wird die Briloner SPD um den Valentinstag herum wieder Rote Rosen auf dem Briloner Marktplatz verteilen

brilon-totallokal: Diesmal am Mittwoch, den 15. Februar ab 9:30 Uhr bei Wind und Wetter beim Wochenmarkt. Mit dabei sein wird auch Peter Newiger, SPD-Landtagskandidat aus Brunskappel. „Rote Rosen der Briloner SPD haben eine lange Tradition. Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf viele gute Gespräche auf dem Wochenmarkt.“, so Ludger Böddecker (stv. Vorsitzender der Briloner SPD). Weitere Informationen auch immer aktuell unter www.spd-brilon.de oder bei Facebook unter „SPDBrilon“.

Quelle: Dirk Wiese

