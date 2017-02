Caritas-Fortbildung für Ehrenamtliche

Brilon-Totallokal: Ausbildung zum Behördenbegleiter in der Flüchtlingsarbeit

brilon-totallokal: Menschen begleiten, ihnen Mut zusprechen, Unterstützung und Orientierung bieten, zur Seite zu stehen: Solche Fähigkeiten beweisen ehrenamtlich Engagierte in der Flüchtlingsarbeit tagtäglich. Sie sorgen für Lebensmittel, Kleidung, Möbel und Kontakte. Und Ehrenamtliche helfen Flüchtlingen auch bei bürokratischen Vorgängen als sogenannte Behördenbegleiter. Um den Ehrenamtlichen Informationen und Handlungssicherheit zu vermitteln, wird für die Mitarbeitenden der Caritas-Konferenzen, Helfergruppen sowie Interessierten am Samstag, 4. März 2017,eine kostenlose Fortbildung zum Behördenbegleiter angeboten.

Wo hilft ein Behördenbegleiter?

Behördenbegleiter erleichtern das Ankommen. Sie helfen und unterstützen in persönlichen Lebensfragen: Wie wird ein Konto eingerichtet? Wo gibt es Sprachunterricht? Wie bekomme ich einen Praktikums- oder Arbeitsplatz? Als Behördenbegleiter hat man Kontakt zu unterschiedlichen Institutionen: Ausländeramt, Integrations- und Jobzentren, Ärzten, Beratungsstellen oder Rechtsanwälte. Engagierte erhalten also Einblicke in andere Lebenswelten, arbeiten in einem Netzwerk und lernen neue Menschen kennen und amtliche Abläufe zu verstehen.

Inhalte der Fortbildung

Auf dem Seminar werden konkrete Antworten auf die Fragen gegeben: Welches Amt ist zuständig? Wer kann weiterhelfen? Wo gibt es aktuelle Informationen? Welche Rechtsanwälte unterstützen? Es wird also über rechtliche Grundlagen, Abläufe/Verfahrenswege und amtliche Zuständigkeiten sowie das Netz weiterer Hilfeangebote informiert. Darüber hinaus wird auch erklärt, ab wann und wie ehrenamtliches Engagement durch hauptamtliche Begleitung und Beratung zu ergänzen wäre, um Überforderung und Belastung zu verhindern. Referenten sind Heribert Krane von Fachstelle Migration und Integration des Diözesancaritasverbandes Paderborn, und Elisabeth Völse, Referentin der Caritas-Konferenzen im Erzbistum Paderborn e. V.

Anmeldung und Termin

Die Fortbildung findet am Samstag, 04. März 2017 von 9:30 bis 16:30 Uhr im Pfarrheim St. Martin, Hauptstr. 59 in Bigge statt. Der Kurs ist kostenlos.

Anmeldung bis zum 17.02.2017 bei Anne Bartholome, Regionalleiterin der Caritas-Konferenzen Bigge-Medebach, Tel.: 02962-881435, E-Mail: anne.bartholome@unitybox.de.

Interessiert und engagiert?

Interessierte, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagieren möchten, können sich an Ingrid Asmus wenden, die das ehrenamtliche Engagement im Fachdienst für Migration und Integration des Caritasverbandes Brilon koordiniert. Angeboten wird auch Unterstützung bei Projekten.

Kontakt: Tel.: 02961-971953, E-Mail: i.asmus@caritas-brilon.de

Foto: Ingrid Asmus, Fachdienst für Migration und Integration des Caritasverbandes Brilon

Bild: Caritasverband Brilon / Text: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon