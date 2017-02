Kinder des Kindergarten St. Petrus und Andreas in Brilon freuen sich über tolle Spendenaktion!

Brilon-Totallokal: Das Ernährungsprojekt „Tiger –Kids“ des Kindergarten St. Petrus und Andreas wird großzügig unterstützt

brilon-totallokal: Das Ernährungsprojekt „Tiger –Kids“ des Kindergarten Sankt Petrus und Andreas wird zurzeit großzügig unterstützt durch eine monatliche Obstspende des Briloner und Arnsberger Motoradclubs „Brothers MC“. Herr Hertel, Mitglied des Motorradclubs und Kindergartenvater hat diese Aktion ins Leben gerufen und erfreut die Kinder an jedem ersten Dienstag im Monat mit frischem Obst.

Kennen Sie „Tiger-Kids-Kindergarten aktiv“? Schirmherrin dieses Projekts ist Frau Dr. Ursula von der Leyen. Das Projekt bezieht sich auf die beiden Gesundheitsschwerpunkte Bewegung und Ernährung. Ziel ist es, Kindern eine möglichst große Lebensmittelvielfalt nahezubringen, in dem sie Gelegenheit bekommen selbst tätig zu werden und neue Lebensmittel zu probieren. Täglich bereiten die Kinder im Kindergarten somit einen „magischen Obstteller“ zu, der auch für das Auge ein großer Genuss ist. An einer „Getränkestation“ können die Kinder mit kalorienarmen Getränken ihren Durst löschen. Im vierzehntägigen Wechsel findet, mit Unterstützung der Eltern ein gesundes Frühstück statt. Rituale beim Essen und eine gemütliche Atmosphäre sind den Kindern besonders wichtig. Der Spaß an Bewegung und die motorische Entwicklung werden täglich gefördert durch Angebote im Bewegungsraum, Spaziergänge und das aktive Spiel draußen auf dem Spielplatz.

Für die großzügige Unterstützung bedankt sich der Kindergarten ganz herzlich beim Motoradclub „Brothers MC“!

Quelle: Silvia Hesse, Kita St. Petrus und Andreas, Brilon

