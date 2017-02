Fusion der beiden Almer Bruderschaften abgelehnt

Brilon-totallokal: St. Ludgerus Alme stellt Fest um

brilon-totallokal: Alme. Zur diesjährigen Mitgliederversammlung der St. Ludgerus Schützenbruderschaft Alme 1901 e. V. konnte Vorsitzender Berthold Henke insgesamt 88 erschienen Mitglieder begrüßen. Unter ihnen war der amtierende König Neil Feldmann, der Präses der Bruderschaft Michael Kleineidam, der Vertreter der ev. Kirchengemeinde Pastor Rainer Müller, Ortsvorsteher Wilhelm Harding, der stellvertretenden Bürgermeister Ludger Böddecker, sowie der König der St. Sebastian Bruderschaft Andre Tacken und der Vorsitzenden der St. Sebastian Bruderschaft Walter Scholz.

Nach den Grußworten, dem Totengedenken und dem Geschäftsbericht informierte der Vorsitzende Berthold Henke die Mitgliederüber den aktuellen Stand der Fusionsverhandlungen und über das Ergebnis der Abstimmung zu einer Fusion beider Almer Bruderschaften bei der Mitgliederversammlung der St. Sebastian Schützenbruderschaft. Da diese aber auf ihrer Mitgliederversammlung weitere Gespräche zu einer Fusion abgelehnt hatte, brauchte dieses Thema in der nicht weiter behandelt werden. Der 1. Vorsitzende äußerte sein Bedauern über diese Entscheidung und hob hervor, daß die St. Ludgerus Schützenbruderschaft für die Zukunft gut aufgestellt sei.

Bei den Vorstandswahlen wurde Vorsitzender Berthold Henke, der 2. Geschäftsführer Ralf Hillebrand, die Offiziere Frank Ebert und Volker Koch wiedergewählt. Für den scheidenden Klaus Kieburg wurde Neil Feldmann in den Offizierskorps gewählt. Die Kasse wird im nächsten Jahr durch Markus Korsinski und Patrick Schmücker geprüft.

Im Anschluss an die Wahlen stellte Oberst Heiner Hillebrand die Veränderung des Festablaufes an den Pfingsttagen vor. So hatte die Mitgliederversammlung im Herbst entschieden, das Fest nach dem Vogelschießen am Montag auslaufen zu lassen. Die Festmusik wird wiederum von der Jägerkapelle aus Hesborn und dem Spielmannszug aus Wülfte gestellt. Festwirt im Jahre 2017 ist das Eventteam Wiegelmann aus Altenrüthen.

Ralf Hillebrand stellte unter den Aktivitäten 2017 das Treffen der ehemaligen Königspaare und die Teilnahme am Kreisschützenfest in Medebach besonders hervor. Auch ist ein besonderes Event im Herbst geplant.

Quelle: Berthold Henke,Vorsitzender St. Ludgerus Alme

