Kids in Bike – Neues Angebot des Kneipp-Vereins für Kinder von 8-15 Jahren

Brilon-Totallokal: Programm der Deutschen Initiative Mountain Bike e.V.

brilon-totallokal: Mit Kids on Bike – Nature Ride (Programm der Deutschen Initiative Mountain Bike e.V.) möchte der Kneipp-Verein Brilon Kinder und Jugendliche von der Faszination „Fahrradfahren in der Natur“ begeistern. Die Kinder zwischen 8 und 15 Jahren sollen das Fahrrad als Mittel zur eigenen Mobilität in der Natur kennen lernen. Alle Kinder sollen dabei Freude am Radfahren haben, Mädchen und Jungen, sportliche und weniger sportliche Kinder gehen deshalb gemeinschaftlich auf Tour. Dabei werden sie ihre nähere Umgebung und die Natur in den unterschiedlichen Jahreszeiten kennen lernen. Ihr Aktionradius wird altersgerecht erweitert, dazu gibt es Naturerlebnisse, Sport, naturverträgliches Biken zu jeder Jahreszeit, auch Fahrtechnik und Biketechnik werden die Heranwachsenden und Jugendlichen kennen lernen.

Neben Fitness und Technik, wird jeder Aufenthalt in der Natur die Entwicklung, die Gesundheit, die geistigen Fähigkeiten und das Sozialverhalten der Kinder positiv beeinflussen. Die Schwerpunkte des Kursus liegen auf dem „Erlebnis Natur in der Gemeinschaft“. Der Kursus beinhaltet spielerisch neben dem Radfahren auch die Themen „Natur und Wald – Der Biker als Gast in der Natur“, „Fahrtechnik / Fahrrad- Mountainbike-Beherrschung“ und „Technisches Wissen über die Bikes.“

Die Kinder lernen wie wichtig es ist, die Schutzausrüstung wie Helm, Handschuhe, (Sonnen-) Brille zu benutzen. Die Ausfahrten in der Umgebung führen sie zu Quellen, Naturteichen, zum Waldfeenpfad, und auch in den Trailpark! Längere Ausflüge sind zur Dinosaurierfundstelle Nehden, der Uhu‘s Felsen in Alme, das Kyrilltor, die Feuereiche und der Borberg. Dazu gibt es Geschicklichkeitsspiele direkt im Wald oder auf dem Bike zur Schulung des Gleichgewichtes und der Teamfähigkeit. Als Schlechtwetterprogramm bietet sich Kartenkunde und Tourenplanung oder eine kleine Fahrradwerkstatt an.

Was wird benötigt?

Ein einfaches Fahrrad mit Kettenschaltung reicht! Das Reifenprofil sollte schon wegen der Wald- und Forstwege etwas grobstolliger sein. Auch eine Klingel muss am Rad montiert sein. Wichtiger ist die persönliche Ausrüstung, notwendig ist auf jeden Fall ein passender, einstellbarer Radhelm und Bikehandschuhe. Als Hose eignet sich eine Radhose, oder eine eng anliegende Sporthose. Den Oberkörper schützt eine Windjacke/Fleecejacke und ein Halstuch/Bufftuch vor Kälte. Ganz wichtig sind auch Schuhe mit festen Sohlen. In einem kleinen Rucksack befindet sich nach Bedarf eine Sonnenbrille/Windschutzbrille, Sonnencreme/Lippenpflege und Getränke und eine Kleinigkeit zum Essen, Banane, Apfel oder ein Müsliriegel.

Treffpunkt ist der Parkplatz am Ski Lift / Poppenberg, später sind aber auch andere Startorte vorgesehen! Ein Kurs besteht immer aus 8 Einheiten, im zweiwöchigen Rhythmus! Sinnvoll ist wegen der unterschiedlichen Kondition und Lernfähigkeit eine Aufteilung in 2 Gruppen:

Gruppe A

ab Freitag, 03.03. bis 09.06.2017;

16:00 – 18:30 Uhr, 8 mal

außer in den Ferien, immer 14 tägig (8-12 Jahre) Gruppe B

ab Samstag 11.03. bis 17.06.2017;

16:00 – 18:30 Uhr , 8 mal

außer in den Ferien, immer 14 tägig (10-15 Jahre)

Preise: Mitglieder im Kneipp-Verein zahlen 32 € für die 8 Termine, Nichtmitglieder sind mit 40 € dabei. Maximal können 10 Kinder je Gruppe teilnehmen.

Anmeldung und weitere Informationen gibt es beim Kneipp-Verein, Telefon: 0 29 61 – 911 9622 oder 0 29 61 – 966 100 (Sandra-Dietrich Siebert),

E-Mail: kontakt@kneippverein-brilon.de

Zur Kursdurchführung bei Bike-Guiding Hochsauerland, Ralf Kraft, Telefon: 0170 – 63 61 184. E-Mail: ralf.kraft@t-online.de

Quelle: Ralf Kraft

