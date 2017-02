Landesstraßenerhaltungsprogramm der Landesregierung

Brilon-Totallokal: „Landesstraßenerhaltungsprogramm 2017 setzt neue Rekordmarke – auch im HSK wird davon profitiert“

brilon-totallokal: Zur Veröffentlichung des neuen Landesstraßenerhaltungsprogramms der Landesregierung erklärt der Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese (SPD):

„Das neue Landesstraßenerhaltungsprogramm setzt erneut eine Rekordmarke. In 2017 stehen 127,5 Millionen Euro für die Reparatur des Landesstraßennetzes zur Verfügung. Damit wird die letztjährige Rekordmarke von 115,5 Millionen Euro nochmals erheblich übertroffen.

Unter anderem profitiert auch die Stadt Medebach vom Erhaltungsprogramm, denn für die Strecke zwischen Küstelberg und Deifeld im Verlauf der L 872 werden in diesem Jahr 700-tausend Euro in den 4,175 km langen Bauabschnitt investiert. Außerdem fließen Gelder in Erhaltungsmaßnahmen im Bereich Sundern-Hachen/Stemel, in Meschede Berge, Ramsbeck/Heringhausen sowie in die Erneuerung der Diemelbrücke. Diese Baumaßnahmen sind für unseren Straßenverkehr vor Ort ein deutlicher Gewinn, weil sie die Leistungsfähigkeit des Gesamtstraßennetzes fördern

Mit dem Landesstraßenerneuerungsprogramm 2017 setzen wir unseren Grundsatz ‚Erhalt vor Neubau‘ unbeirrt fort, denn der Nachholbedarf im Land ist enorm. Bei der Regierungsübernahme 2010 haben wir von schwarz-gelb ein Straßennetz vorgefunden, das in einem besorgniserregenden Zustand war. Seitdem haben wir das Budget für die Erhaltung der Landesstraßen schrittweise um mehr als zwei Drittel erhöht. 2010 wurden für die Erhaltung der Landesstraßen nur 76 Millionen Euro eingesetzt, heute sind es 127,5 Millionen Euro.“ so Wiese.

