Führungen durch die Sonderausstellung im Haus Hövener

„600 Jahre St. Hubertus Schützenbruderschaft" im Haus Hövener

brilon-totallokal: An den Samstagen dem 25. Februar, 4. März und 11. März um 12:00 Uhr bietet das Museum Haus Hövener öffentliche Führungen durch die Sonderausstellung zum Schützenwesen an. Interessierte Besucherinnen und Besucher können um 12:00 Uhr nach vorheriger telefonischer Anmeldung in einer einstündigen Führung die Geschichte der St. Hubertus Schützenbruderschaft 1417 Brilon näher kennenlernen. Um allen Teilnehmern eine umfangreiche und angenehme Kulturerfahrung zu bieten, ist die Gruppengröße auf 15 bis 20 Personen begrenzt.

Die Kosten pro Person liegen bei 4,00 €. Anmeldungen sind telefonisch im Museum Haus Hövener Dienstag bis Sonntag, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter 02961 963 99 01 möglich. Weitere außerordentliche Terminwünsche können für Gruppen ab 10 Personen individuell gestaltet werden.

Quelle: Carsten Schlömer, Museum Haus Hövener

