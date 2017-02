Junge Union Brilon stimmt sich auf Wahljahr ein

Brilon-Totallokal: Politische Jugendorganisation begrüßt 200. JU-Mitglied

brilon-totallokal: Die Junge Union Brilon blickte bei ihrem Neujahrstreffen auf zahlreiche Veranstaltungen zurück und stimmte sich auf das Wahljahr 2017 ein. „Die Landtagswahl am 14. Mai und die Bundestagswahl am 24. September werfen ihre Schatten voraus. Wir werden Matthias Kerkhoff und Patrick Sensburg mit aller Kraft unterstützen“, sagte der JU-Vorsitzende Jan Hilkenbach.

Dabei kann er sich auf einen starken Stadtverband verlassen, denn vor wenigen Tagen konnte das 200. JU-Mitglied begrüßt werden. Somit verdoppelte die Junge Union Brilon ihre Mitgliederzahl in nur sieben Jahren. Entgegen aller Aussagen zur Politikverdrossenheit kann die JU in Brilon und den Dörfern zahlreiche Neueintritte verzeichnen. Besonders erfreulich ist die große Zahl der unter 20-jährigen, die mittlerweile über ein Drittel der Mitglieder ausmachen. Die JU-Mitgliedschaft ist ab dem 14. Lebensjahr möglich und endet automatisch mit dem 35. Geburtstag. „Wir freuen uns über das große Interesse und sehen es als Ansporn für unsere weitere Arbeit“, so die stellvertretende Vorsitzende Sophia Böddicker. Auch in Zukunft will sich die größte politische Jugendorganisation in Brilon besonders für die Interessen von Jugendlichen und jungen Familien einsetzen. Ein Garant dafür ist auch der stark verjüngte Stadtverbandsvorstand, der im November bei der Mitgliederversammlung gewählt wurde. Interessierte sind bei allen Veranstaltungen herzlich willkommen. Mehr Infos: www.ju-brilon.de

Bildbeschreibung: Der Stadtverbandsvorstand freut sich über das 200. Mitglied in der Jungen Union Brilon.

Quelle: Jan Hilkenbach

