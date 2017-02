Anmeldung zur Musical-Ferienfreizeit 2017 beginnt

Jugendliche sind eingeladen, eine Woche gemeinsam im Jugendwaldheim Ringelstein zu verbringen…

brilon-totallokal: Ringelstein. Zum sechsten Mal veranstaltet die Opern- und Konzertsängerin Petra Merschmann zu Beginn der diesjährigen Sommerferien die Musical-Ferienfreizeit 2017 zu Gunsten der José Carreras Leukämie-Stiftung. In der Zeit vom 14. bis 21. Juli 2017 sind Kinder und Jugendliche im Alter von 7-19 Jahren herzlich eingeladen, eine Woche gemeinsam im Jugendwaldheim Ringelstein zu verbringen. Bei wunderbarer Örtlichkeit und bester Verpflegung stehen die Einstudierung eines Galakonzertprogramms aus bekannten Musicals und Filmhits, Choreographien und Tanz, Einblicke in die Welt hinter dem Vorhang eines Musicaltheaters sowie Einblicke in die Kostüm- und Maskenbildnerei auf dem Ferienfreizeitprogramm. Aber auch die Freizeitangebote und –aktivitäten kommen nicht zu kurz.

Den Höhepunkt bildet das große Abschluss-Galakonzert am letzten Abend auf der Bühne Adlerwiese der Landesgartenschau Bad Lippspringe, das unter dem Titel „Verflixter wilder Westen – viva la Mexiko!“ steht. Die Schirmherrschaft übernimmt, wie seit Anbeginn der Musical-Ferienfreizeit, Landrat Manfred Müller. Anmeldungen und weitere Informationen sind unter www.musical-academy.de möglich und erhältlich.

