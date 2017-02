Cowboy und Indianer in Nehden

Brilon-Totallokal: “ Jeder weiß im Wilden Westen, in Nehden feiert man am besten“

brilon-totallokal: Nehden. Ganz unter dem Motto “ Jeder weiß im Wilden Westen, in Nehden feiert man am besten“ . Am 04. Februar feierten die Karnevalisten ein unvergesslichen Büttenabend in der super geschmückten Schützenhalle. Den Einmarsch und Begrüßung des Dreigestirns Prinz Günther, Bauer Vogel und Jungfrau Theodora wurde mit tosenden Applaus unterstützt.

Die einfallsreichen Tänze des Solotanzmariechen Paula und der „kleinen und großen“ Garde , die sich in wunderschönen Kostümen präsentierten , haben das Publikum vollkommen begeistert. Die Dorfchronisten, besser bekannt als Paul und Knicki, erzählten mit viel Witz und Fantasie aus dem “ wahren Sandhasen“, wobei sie für einige Lacher sorgten. Ein Highlight war unter anderem die Inszenierung des Märchen Schneewittchen, hierbei waren alle Mitwirkenden voll in ihrem Element.

Auch das Männerballett durfte auf der Bühne in “ Nehden City“ nicht fehlen, die ihr Können mit einer grandiosen Steppeinlage, dem jubelnden Zuschauern zeigten.

Zum Schluss hielt es niemanden mehr auf ihren Plätzen, als mit der Hitparade die Stimmung auf dem Höhepunkt war. Der Live-Gesang von Eileen machte im Finale das Programm perfekt und es wurde noch lange mit dem DJ Jannik gefeiert und getanzt.

Quelle: Heike Wegener

