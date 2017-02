Wolf-Vortrag stößt auf großes Interesse

Brilon-Totallokal: Diskussion mit dem Experten Professor Michael Stubbe in Hallenberg

brilon-totallokal: Winterberg/Hallenberg. Die Rückkehr des Wolfs nach NRW ist ein brisantes Thema. Der Hegering Winterberg-Hallenberg hat mit seinem für den kommenden Freitag geplanten Vortrag darüber offensichtlich den richtigen Nerv getroffen, denn bereits jetzt haben sich interessierte Gäste aus dem Ruhrgebiet, dem Kreis Olpe und sogar Rheinland-Pfalz angekündigt.

Am Freitag, 17. Februar, wird der renommierte Wolf-Experte Prof. Michael Stubbe um 19 Uhr in der Stadthalle Hallenberg einen Vortrag über die Chancen und Risiken einer Wolfs-Ansiedelung halten.

Wie können sich Jäger, Landwirte, Tierhalter und Naturschützer auf seine Ankunft vorbereiten? Was bedeutet der Wolf für das heimische Wild und die Nutztiere auf den Weiden, aber auch für die Bevölkerung und den Tourismus? Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion mit dem weltbekannten Wildtier-Forscher. Auch die Anfang Februar vom Umweltmi-nisterium NRW veröffentlichte „Förderrichtlinie Wolf“, die besagt, dass das Land Entschädigungen und Fördergelder für Schutzmaßnahmen bereitstellt, wird sicherlich ein wichtiges Thema sein.

Die Mitglieder des Hegerings Winterberg-Hallenberg laden alle Interessierten herzlich zu dieser hochinformativen Veranstaltung in die Stadthalle Hallenberg ein.

Fakten-Box:

o Der Vortrag über den Wolf mit Professor Michael Stubbe findet am Freitag, 17. Februar, um 19 Uhr in der Stadthalle Hallenberg, Bangenstraße, statt.

o Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro.

Bild: „Es gibt wenig Tiere, um das sich mehr Mythen ranken, als den Wolf. Er ist das größte Raubtier aus der Familie der Hunde. Foto: pixelio

