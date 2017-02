Abschied Vizepräsident Dieter Gronau im Golfclub Brilon

Brilon-Totallokal: Vizepräsident Dieter Gronau vom Golfclub Brilon wurde verabschiedet

brilon-totallokal: In der Generalversammlung des Golfclubs Brilon am 10. Februar legte Vizepräsident Dieter Gronau sein Amt nach 5 Jahren nieder. Präsident Peter Stickel dankte ihm herzlich für seine geleisteten Dienste. Diese waren beachtlich. Dieter Gronau hatte in seiner Amtszeit zwei Schwerpunkte zum Wohle des Briloner Golfclubs:

Er bemühte sich mit großem Einsatz darum, neue Mitglieder für diesen Sport zu begeistern und zu gewinnen. Der vom ihm angeregte „Teamcup“ führte viele am Golfsport Interessierte aus Vereinen, Firmen und Freundeskreisen zum Club. Durch professionale Einweisung und Betreuung durch erfahrene Spieler fanden viele „Teamcuper“ Spaß an der Sportart und traten in den Verein. Dieter Gronau hofft, dass auch in Zukunft noch viele Mitglieder auf diesem Wege begeistert und für den Golfsport gewonnen werden.

Neben immer neuen Ideen zur Gewinnung von Mitgliedern war Dieter Gronau mit Vehemenz darum bemüht, Werbepartner für den Briloner Golfclub zu gewinnen, um damit den Verein finanziell zu unterstützen und Ausrichter für Turniere zu finden. Seine Überzeugungskraft und Begeisterung für den Golfsport setzte er auch hier mit großem Erfolg ein.

Lang anhaltender Beifall der Clubmitglieder verabschiedete Dieter Gronau nach den Dankesworten des Präsidenten.

Jürgen Kraft, ehemaliger Schriftführer wurde zum Vizepräsident gewählt. Im Amt bestätigt wurden Präsident Peter Stickel und Schatzmeisterin Christiane Bludau. Neu in den Vorstand kamFriederike Driller für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Vereinsleben.

