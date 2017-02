B480n – Umgehung und Großbrücke Bad Wünnenberg

Brilon-Totallokal: Der erste von sechs Pfeilern hat fast die Endhöhe erreicht

brilon-totallokal: Trotz des kalten Winterwetters arbeitet die Fa. Bögl an der Erstellung der 6 Brückenpfeiler und des nördlichen Widerlagers für die fast 800 m lange Talbrücke westlich von Bad Wünnenberg. Mächtig streckt sich der erste Brückenpfeiler (Nr. 6) am Franzberg in die Höhe.

Auch der 2. Pfeiler (Nr. 5) ist schon über 5 m in die Höhe geklettert. Er steht in einem schwierigen Gelände auf einem riesigen Fundament direkt am Graben der früheren Sägemühle. Von der Talsohle ausgehend wird der Pfeiler deutlich höher als sein bereits sichtbarer Nachbar.

Ende 2016 begannen auch schon die Erdarbeiten an der Ortsumgehung in Richtung Brilon. Hier werden auch noch 2 kleinere Brücken errichtet.

Bild und Text: Dieter Frigger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon