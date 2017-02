Gelungene Präsentation des neuen BMW 5er

Brilon-Totallokal: Sechs Vorgängergenerationen BMW 5er bilden den passenden Rahmen

brilon-totallokal: Am elften Februar präsentierte die Automobilgesellschaft Wahl GmbH & Co. KG unter anderem an ihrem Standort Brilon die neue BMW 5er Limousine. Unter dem Motto Innovation trifft auf Dynamik wurde der neue eingehend begutachtet. Bei sehr regem Interesse konnten die Verkaufsberater Kundenkontakte vertiefen und eventuelle Neukunden mit dem BMW 5er vertraut machen.

Mit Weitblick ans Ziel mit der Business Limousine

Um den Weitblick für das neue Modell zu schärfen, waren sechs Vorgängergenerationen BMW 5er von 1977 bis zum Vorgänger sehr gelungen um das neue Modell postiert. Noch anschaulicher konnte der stetige konstruktive Wandel und die jeweiligen farblichen Moden sowohl im Bereich Interieur, als auch Exterieur dargestellt werden. Sehr augenscheinlich wurde hier die Verbreiterung der Niere mit breiter Chromumrandung direkt links und rechts anschließend die breiteren Scheinwerfer.Auf Wunsch sind die Scheinwerfer in LED-Ausführung einschließlich adaptiven Kurvenlicht und variabler Lichtverteilung und Abbiegelicht erhältlich. Das die Motorhaube nunmehr direkt an der Niere abschließt, fällt nicht jedem sofort auf. Wer die Seitenlinie des neuen Modells genauer betrachtet, wird die in sich gedrehte Sicke auf Höhe der Türgriffe bemerken. Neben kleineren Veränderungen im Bereich Exterieur, ist auch dieser 5er wieder auf den ersten Blick ein 5er.Unwesentlich ist der Zuwachs in der Länge auf nun 4.936 mm, in der Breite auf 1.868 mm, über die Spiegel gemessen beträgt die breite 2.126 mm. Diese Breite bedeutet, das auf den Autobahnbaustellen bei 2,10 m Fahrbahnbreite die rechte Fahrspur nicht nur für Transporter und LKW da ist, sondern auch für den neuen BMW 5er.

Im Interieurbereich überzeugen vor allem die Sitzmöglichkeiten für fünf Personen. Ausreichend Platz ist sowohl vorn wie hinten auf sehr komfortablen Sitzen vorhanden. Langstreckenfahrten sind hier unproblematisch. Für den Kunden stehen sechs Dieselmodelle davon zwei mit dem Allradsystem xDrive sowie fünf Benzinmodelle, davon drei mit dem Allradsystem xDrive zur Verfügung. Einige dieser Modelle stehen jedoch erst ab März zur Verfügung.Alle Modelle haben die Automatik 8-Gang Steptronic. Lediglich der BMW 520d ist wahlweise auch mit einem manuellen 6-Gang Getriebe erhältlich. Das Leistungsspektrum reicht bei den Dieselmodellen von 190 PS bis 265 PS und bei den Benzinmodellen von 252 PS bis 462 PS. Drei Ausstattungslinien stehen zur Verfügung und zwar Sport Line, Luxury Line und M Sportpaket. Je nach persönlicher Neigung sind hier viele Wünsche erfüllbar. Sollten die Pakete nicht ausreichen, kann über die Sonderausstattungsliste das Fahrzeug sehr individuell gestaltet werden. Nach BMW-Philosophie ist der Mittelpunkt vorne links. Das heißt es gibt ein zum Fahrer orientiertes Cockpit mit präziser, hochwertiger Verarbeitung.

Wer die Wahl hat, hat die Qual

23 Farbtöne, davon eine Uni Lackierung die Serienmäßig ist. Es ist die Farbe 668 schwarz, die streng genommen keine Farbe ist. Die übrigen Farbtöne sind teilweise je nach Modell und Ausstattungslinien ebenfalls Serienmäßig. Darüber hinaus kann zwischen Stoff, Stoff-Leder, Stoff-Alcantara, Leder und Nappaleder ausgewählt werden.Bei den Rädern stehen je nach Modell 17“ bis 20“ Räder mit verschiedensten Speichenanordnungen und Reifen zur Wahl. Für die Sicherheit stehen diverse Systeme zur Verfügung, die den Standard der Serienmäßigen Fahrsicherheitssysteme wesentlich erhöhen. Dazu gehören zum Beispiel die „Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion“ oder der Driving Assistent mit“Spurverlassenwarnung, Spurwechselwarnung, Querverkehrswarnung hinten, Prävention Heckkollision und Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige“.Ein besonderes kamerabasiertes Fahrerassistenzsystem stellt die „BMW Night Vision mit Personenerkennung“ dar. Mittels Infrarot-Technologie wird bei eingeschränkter Sichtweite eine bessere Erkennung von Menschen und Tieren ermöglicht. Mit dieser kurzen Darstellung werden sie, verehrter Leser und verehrte Leserin sicherlich die fachliche Kompetenz des geschulten Verkaufsberaters im BMW Autohaus Wahl in Brilon in Anspruch nehmen wollen.

Bildunterschrift: Markus Schmitz – Leiter Verkauf der Automobilgesellschaft Wahl GmbH & Co. KG Brilon präsentiert den neuen BMW 5er.

Quelle: Peter Kasper

