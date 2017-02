Brilon: Kennenlernvormittag für werdende Eltern

Brilon-Totallokal: Geburtshilfeteam des Städt. Krankenhauses Maria-Hilf in Brilon berät rund um das Thema Geburt

brilon-totallokl: Die Geburt des eigenen Kindes – ein ganz besonderer Moment für alle Beteiligten und ein einmaliges Ereignis. Neben der Vorfreude stellen sich den werdenden Eltern jedoch auch viele Fragen: Wo soll unser Kind zur Welt kommen? Wer kümmert sich um Mutter und Kind wenn Komplikationen auftreten? Welche Unterstützung erhalten wir nach der Geburt?

Diese und viele weitere Fragen können beim Kennenlernvormittag am Samstag, den 18. Februar 2017 in der Abteilung Geburtshilfe des Städt. Krankenhaus Maria-Hilf in persönlicher Atmosphäre beantwortet werden. An diesem Vormittag informiert das Team von Chefarzt Dr. med. Thomas Laker über Wissenswertes rund um das Thema Schwangerschaft, Planung der Entbindung und Nachsorge. Anschließend findet eine gemeinsame Besichtigung der Station Geburtshilfe sowie der Kreißsäle statt, bevor in gemütlicher Runde individuelle Beratungsgespräche angeboten werden. Diese bieten werdenden Eltern nicht nur Antworten auf ihre Fragen, sondern gleichzeitig auch eine gute Möglichkeit, genau die Menschen persönlich kennenzulernen, mit denen sie als Eltern vielleicht schon in naher Zukunft einen ganz besonderen Moment teilen möchten.

Beginn: 11:00 Uhr

Treffpunkt: Foyer im Erdgeschoss

Nächste Kennenlernvormittage: 11. März und 1. April 2017

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH · Am Schönschede 1 · 59929 Brilon · www.krankenhaus-brilon.de

Quelle: Ann-Kathrin Eimer, Krankenhaus Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon