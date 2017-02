Revival der „Briloner Kleinkunsttage“ !

Brilon-Totallokal: Die BWT-Brilon bietet an vier aufeinanderfolgenden Tagen Unterhaltung vom Feinsten

brilon-totallokal: „Die Briloner Kleinkunsttage sind eine Bereicherung für die Briloner Kulturlandschaft!“ Thomas Mester, BWT-Brilon Kultour, freut sich auf die Neuauflage dieses kulturellen Angebotes, das schon vor Jahren in Brilon das Publikum begeisterte. Zusammen mit der Briloner Stadtbibliothek und der Musikkneipe „LOK“ bietet die BWT-Brilon an vier aufeinanderfolgenden Tagen Unterhaltung vom Feinsten.

Donnerstag, 30. März 2017: Poetry Slam

„Mein Text und ich auf der Bühne!“ Ute Hachmann von der Stadtbibliothek Brilon umschreibt treffend dieses überaus unterhaltsame Literaturformat. Bei diesem Vortragswettbewerb werden selbstgeschriebene Texte, deren Themen frei wählbar sind, innerhalb eines Zeitlimits von 6 Minuten einem Publikum vorgetragen, das anschließend den Sieger bestimmt. Eine gute Performance und Selbstinszenierung sind mit ausschlaggebend, denn lediglich ein Textblatt ist als Hilfsmittel erlaubt. 14 Personen – von 17 bis 70 Jahren – haben bereits bei einem Workshop in der Stadtbibliothek mit dem Paderborner Poetry Slammer Dean Ruddock zusammengearbeitet. Sieben von ihnen werden sich im Zuge der Briloner Kleinkunsttage dem Wettbewerb stellen.

Beginn: 20.00 Uhr Eintritt: 5,00 €

Interessierte können sich noch bei der Stadtbibliothek unter 02961/79 44 60 anmelden oder digital unter info@stadtbibliothek-brilon.de .

Freitag, 31. März 2017: Blues Night

Die „Blues Company“ ist eine deutsche Bluesband aus Osnabrück, die zu den Wegbereitern des Blues in Deutschland gehört und auch international mit knackigem Bluesrock, heißen Chicago-Blues, romantischen Balladen und sehnsüchtigem Soul die Zuhörer in ihren Bann zieht. Zu Recht haben sie vor zwei Jahren den Preis der Deutschen Schallplattenkritik gewonnen und das zum dritten Mal in Folge! Bei diesem Preis kürt eine Jury bekannter Musikkritiker aus allen in Deutschland veröffentlichten Tonträgern in jedem Genre den jeweils Besten. „Im Bereich des Blues kommt man an dieser angesagten Band nicht vorbei!“ Thomas Mester vom BWT-Brilon Kultour erwartet ein kurzweiliges Programm mit mitreißender Musik und das alles mit eigenen Kompositionen der „Blues Company.“

Beginn: 20.00 Uhr Eintritt: 18,00 €

Samstag, 1. April 2017: LOKomedy Show

Bereits zum fünften Mal lädt das Team der LOK zur etablierten „LOKomedy“ ein. „Seit der ersten Veranstaltung war die Show immer ausverkauft, es sind mittlerweile auch viele Stammgäste dabei!“ Michael Ester (LOK Brilon) ist sich sicher, dass auch das Jubiläum ein Erfolg wird. Der Briloner Stand-up-ComedianTobias Rentzsch wird zwei alte Bekannte präsentieren: Sertac Mutlu und Kevin Ray. David Kebe und der Grieche Costa Meronianakis sind zum ersten Mal in Brilon dabei und werden die Künstlerriege komplettieren. „Lachen mit Garantie!“

Beginn: 20.00 Uhr Eintritt: 10,50 €

Sonntag, 2. April 2017: JazzBRUNCH

Die Möglichkeit, in den Genuss erstklassiger Jazzklänge zu kommen – und das alles bei einem reichhaltigen und außergewöhnlichen Brunchbuffet – bietet sich am letzten Tag der Briloner Kleinkunsttage 2017. Der Musiker Ulrich Kramm, der u.a. Pianist in der Originalen Elvis Presley Band ist, begleitet mit seinem Klavier diesen Jazz-Brunch und wird das Publikum mit handgemachten „Jazz-Swing-Pop“ begeistern.

10.00 bis 14.00 Uhr Eintritt für Erwachsene: 24,00 € Eintritt für Kinder bis 6 Jahren kostenfrei

Eintritt für Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahren: 15,00 €

Die Events finden alle in der LOK in Brilon statt. Tickets sind ab sofort online über www.ticket-regional.de verfügbar. Eintrittskarten sind zudem erhältlich im Tourismusbüro der BWT (Derkere Str.) und im Geschäft „Die Schatzkiste“ (Stefan Scharfenbaum).

