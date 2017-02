Sekundarschüler in Olsberg und Bestwig gemeinsam aktiv

Brilon-Totallokal: Gemeinsam aktiv sein macht einfach mehr Spaß

brilon-totallokal: Olsberg/Bestwig. Gemeinsam aktiv sein macht einfach mehr Spaß – diese Erfahrung machten jetzt die die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Olsberg-Bestwig: An beiden Schulstandorten fand ein Fußball- und Völkerballturnier statt. Organisiert hatte es die Fachschaft Sport.

Am Teilstandort in Bestwig nahm jede Klasse mit einer Fußball- und einer Völkerballmannschaft teil. Nach spannenden und torreichen Spielen konnte die Klasse 6e beide Turniere auf dem 1. Platz abschließen – damit entschieden die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler auch die abschließende Gesamtwertung für sich. Vor der Zeugnisausgabe fand die Siegerehrung in der Aula statt. Dabei gab es für die Bestplatzierten Urkunden und natürlich durften auch die obligatorischen Siegerfotos nicht fehlen. Es zeigte sich, dass das Turnier allen Schülerinnen und Schülern und auch den Organisatoren viel Spaß bereitet hat, so dass es im kommenden Schuljahr erneut durchgeführt werden soll.

Außerdem weist die Sekundarschule Olsberg-Bestwig auf ihre Anmeldezeiten hin: An beiden Standorten findet die Anmeldung von Montag, 20. Februar, bis einschließlich Freitag, 3. März, statt – jeweils in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Zusätzlich sind Anmeldungen am Mittwochnachmittag, 22. Februar, im Zeitraum von 16 bis 18 Uhr möglich. Mitgebracht werden müssen der Anmeldeschein der Grundschule (Schulformempfehlung), das aktuelle Halbjahreszeugnis sowie die Geburtsurkunde des Kindes. Weitere Infos gibt es auch unter www.sekundarschule-olsberg.de im Internet. Die Homepage bietet zudem die Möglichkeit, den Anmeldebogen im Downloadbereich vorab auszudrucken.

Foto:Sport macht Spaß – auf dem Platz und auch auf den Rängen: An den beiden Standorten der Sekundarschule Olsberg-Bestwig fand ein Fußball- und Völkerballturnier statt.

Bildnachweis: Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Quelle: Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

