Vortrag bei der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Lichtbildervortrag „Sieben Weltkulturerbestätten in Deutschland“

brilon-totallokl: Brilon. Die VHS Brilon bietet in Zusammenarbeit mit Claus-Ulrich Ahl am Montag, den 6. März um 18:30 Uhr einen Lichtbildervortrag „Sieben Weltkulturerbestätten in Deutschland“ an.

1972 verabschiedete die UNESCO eine Konvention mit dem Ziel, das Kultur- und Naturerbe der Menschheit, das einen „außergewöhnlichen universellen Wert“ besitzt, unter besonderen Schutz zu stellen und in eine „Welterbeliste“ einzutragen. Dafür müssen sie mindestens eines der zehn in der Konvention festgelegten Kriterien der „Einzigartigkeit“ und „Authentizität“ bei Kulturstätten erfüllen und ein überzeugender „Erhaltungsplan“ vorliegen. Inzwischen sind weltweit ca. 1000 Welterbestätten gelistet – 40 davon allein in Deutschland. Eine beachtliche Zahl für ein relativ kleines Land, zumal die „Antike“ ziemlich spurlos an „Germanien“ vorbeigegangen ist. Claus-Ulrich Ahl zeigt in seinem Vortrag sieben ausgewählte Weltkulturerbestätten in Deutschland und erläutert ihre geschichtliche Bedeutung:

– Die Wallfahrtskirche „Die Wies“ (Steingaden / Bayern)

– Die Lübecker Altstadt

– Die Altstädte von Wismar und Stralsund

– Das Klassische Weimar

– Die Wartburg

– Den Bergpark Wilhelmshöhe

– Das Karolingische Westwerk und Civitas Corvey

Die VHS Brilon bittet um Anmeldung bis zum 28.02.2017. Der Vortrag kostet 8,00 € Eintritt und findet im VHS-Haus, Kreuziger Mauer 31, statt. Anmeldungen und weitere Informationen erhalten Sie bei der VHS Brilon, Tel. 02961 6416, oder unter http://www.vhs-bmo.de.

Quelle: Jeannine Trsek, Geschäftsstelle Brilon/Marsberg

