Zu Gast bei der ITH in Meschede

brilon-totallokl: Meschede. Ende Januar besuchte der heimische Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft, Dirk Wiese, das Unternehmen ITH am neuen Standort in Meschede. Begleitet wurde er von Peter Newiger, Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion, Vorsitzender im Kreistagsausschuss für Wirtschaft und Landtagskandidat für die bevorstehenden Wahlen in NRW. „Der Rundgang durch das beeindruckende neue Firmengebäude hat mir einen umfassenden Einblick ermöglicht und wieder einmal die Stärke der Industrieregion Südwestfalen vor Augen geführt.“, so Wiese.

ITH Schraubtechnik: Inhabergeführt, international, innovativ

Die ITH Schraubtechnik ist weltweit führender Systemlieferant im Bereich Schraubtechnik ab M16 aufwärts. Als mittelständisches, inhabergeführtes Maschinenbauunternehmen mit langfristig ausgelegter Strategie umfasst das weltweite Vertriebsnetz elf eigene ITH-Tochtergesellschaften und mehr als 40 weltweite Vertretungen. Mit über 200 internationalen Patenten gehört ITH zu den wesentlichen Innovationstreibern in der Schraubtechnik. Zum Portfolio gehören Schraubwerkzeuge, Verbindungselemente, Ingenieursdienstleistungen und Schraubtechnik-Service. Internationale Branchenführer vertrauen der Expertise von ITH Schraubtechnik. Die Entwicklung und Produktion sind ausschließlich am neuen Hauptsitz „ITH 2016“ in Meschede, Enste ansässig.

Soziales Engagement

In Südwestfalen unterstützt ITH die Bereiche Bildung und Sport – zum Beispiel durch berufsvorbereitende Projekte für Schüler wie die „Management AG“ oder als Hauptsponsor und Mitorganisator des jährlichen ITH-Hennesee-Triathlons. Damit leistet ITH Schraubtechnik nachhaltige Beiträge für das gesellschaftliche Miteinander in Meschede und in Südwestfalen.

„Unser Neubau ‚ITH 2016‘ ist auch ein bewusstes Bekenntnis zum Standort Meschede und zu den Menschen, die hier leben“, erklären die ITH-Geschäftsführer Frank Hohmann und Jörg Hohmann unisono. „Wir sind bestrebt, auch in Zukunft positive Beiträge für unser gesellschaftliches Miteinander zu leisten, um den Standort Meschede und die Region Südwestfalen nach vorn zu bringen.“.

Der Neubau „ITH 2016“ als Bekenntnis zum Standort

Als Basis für eine positive Weiterentwicklung ist der 2016 fertiggestellte neue Hauptsitz in Meschede, Deutschland zu sehen, der eines der weltweit größten Zentren für die Entwicklung, Produktion und Distribution von industrieller Schraubtechnik darstellt.

Dirk Wiese und Peter Newiger wurden von den beiden ITH Geschäftsführern durch das Unternehmen geführt und waren beeindruckt. Frank Hohmann erklärt: „Unsere Philisophie ist es, Kernkompetenzen im eigenen Hause aufzubauen“, erklärt er und führt aus: „Die ist wichtig zur nachhaltigen Sicherung der Arbeitsplätze. Auch deswegen haben wir eine hohe Fertigungstiefe, das heißt, dass etwa 95% aller Komponenten hier bei ITH gefertigt werden“. Dazugehören gehört nicht nur die Produktion von Metallkomponenten, sondern auch Entwicklung und Fertigung von elektrischen Steuerungen sowie die dazugehörige Softwareentwicklung.

Zum Aufbau eigener Kompetenzen gehört auch, auf eigenen Nachwuchs zu setzen. So bildet ITH Schraubtechnik in sieben Berufen (Elektroniker, Fachkraft für Lagerlogistik,

Industriekaufleute, technische Produktdesigner, Zerspanungsmechaniker, Fachinformatiker). Ein Großteil der derzeitigen Belegschaft absolvierte die Ausbildung bei ITH Schraubtechnik.

Foto: Dirk Wiese (2. v.l.) und Peter Newiger (3. v.l.) wurden von den ITH-Geschäftsführern Frank Hohmann (l.) und Jörg Hohmann (r.) durch das Unternehmen geführt.

