20. HSK-Sportgala – erste Wahlphase in vollem Gange

Brilon-Totallokal: Bisher 16.000 Stimmer abgegeben

brilon-totallokal: 16.000 Stimmen! Diese Zwischenbilanz kann sich sehen lassen. Und die erste Wahlphase geht noch bis zum 19.02. Sieben Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres werden für die finale Abstimmungsrunde gesucht. Für den Gerd-Winkler-Ehrenpreis ist dies aufgrund der Vorschlagsliste nicht nötig. Hier steigen die Kandidaten direkt mit der Finalrunde in den Abstimmungsprozess ein. Über den Zwischenstand wird natürlich Stillschweigen bewahrt.

„Wir sind über die große Beteiligung bei der Abstimmung sehr positiv überrascht!“, so Jens Morgenstern vom KSB. „Auch der überwältigende Teil der persönlichen Rückmeldungen in die Geschäftsstelle des KSB ist positiver Natur. Einige Bedenken von Vereinsfunktionären konnten in persönlichen Gesprächen ausgeräumt oder zumindest abgeschwächt werden. Die erste online-Wahl zu den Sportlern des Jahres lässt sich gut an.“

Im Gegensatz zu den bisherigen Wahlverfahren mit den Stimmen der Sportorganisationen kann jetzt die breite Bevölkerung über die Sportler des Jahres im HSK entscheiden. Ein neuer und spannender Prozess.

Alle Informationen und auch der Link zur Abstimmung sind unter www.sportgala-hsk.de zu finden.

Für Fragen steht Jens Morgenstern vom KSB unter 02904-9763251 oder j.morgenstern@hochsauerlandsport.de zur Verfügung.

Bildunterschrift: Die Sportlerinnen des Jahres 2015 bei der HSK-Sportgala 2016

Quelle: Jens Morgenstern, Geschäftsstellenleiter

