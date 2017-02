Konzertreihe Klangkosmos Weltmusik

Brilon-Totallokal: Roma Meistergeiger mit „Tcha Limberger Trio“ live in Brilon · Eintritt frei

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr lädt die BWT-Brilon Kultour und die Evangelische Kirchengemeine Brilon mit freundlicher Unterstützung der Firma Oventrop wieder zu „Klangkosmos Weltmusik“ ein.

Zu Gast ist am Donnerstag, 9. März 2017 um 19.30 Uhr der Künstler Tcha Limberger (Belgien/Ungarn). Er wurde in eine Familie von renommierten belgischen Zigeunermusikern geboren und wuchs auf in einer Welt des Gypsy Swing im Stil des Django Reinhardt. Im Laufe der Jahre arbeitete er mit vielen führenden Künstlern und ist einer der wenigen Musiker von Weltklasse, der als Komponist, Sänger und Multi-Instrumentalist jenseits aller Genres hoch respektiert ist. Sein Vater Vivi Limberger spielte zunächst mit Grossvater De Piotto und dann während 13 Jahren in verschiedenen Formationen des Jazz-Quartett Waso.

Gemeinsam mit Vivi Limberger und Vilmos Csikos vertritt das „Tcha Limberger Trio“ musikalisch eine Seitenlinie des Piotto Familienorchesters. Piotto spielte vor allem Operetten, ungarische und russische Melodien. Das Trio spielt Manouche Musik, die die Musiker von Tcha’s Grossvater Piotto geerbt haben. Es konzentriert sich jedoch auf fast vergessenene Lieder der Roma aus dem Karpatenbecken, die Tcha’s Vater singt und deren Melodien an den Django-Swing erinnern.

Der Eintritt zu diesem Konzert in der Evang. Stadtkirche Brilon ist frei. Gerne dürfen Sie vor Ort eine Spende abgeben. Nähere Informationen zu dieser vom Kulturserkretariat Gütersloh geförderten Konzertreihe erhalten Sie bei der BWT-Brilon Kultour unter Tel.: 0 29 61 / 96 99 50 oder per E-Mail kultur@brilon.de.

Bild: Tcha Limberger spielt am 9. März 2017 in der Briloner Stadtkirche.

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon