Mit technischem Know-how zum Fachabitur

brilon-totallokal: Am Berufskolleg Olsberg lautet die klare Antwort „Ja“. In der Klasse 12 der Fachoberschule für Technik arbeiten die Schüler mit modernen Medien und neuester Technik an Projekten, die sie herausfordern und auf ein späteres Studium an einer Fachhochschule vorbereiten. So entwickeln die Schüler mit dem fachlichen Schwerpunkt „Metalltechnik“ ein Kreuzgelenk mit anschließender Funktionsüberprüfung. Um dies zu bewerkstelligen, werden selbst konstruierte Gelenke auf einem 3D-Drucker ausgedruckt und montiert. Diese additive Fertigung findet in vielen Bereichen ihre Anwendung, so z.B. im Werkzeugbau, in der Medizin- und Zahntechnik und sogar in der Lebensmittelverarbeitung. Hierbei bilden digitale Daten (CAD-Modell) die Basis, um ein Werkstück schichtweise durch Materialauftrag zu erstellen.

In die Fachoberschule Technik am Berufskolleg Olsberg mit den fachlichen Scherpunkten „Metalltechnik“, „Elektrotechnik“ und „Bau- und Holztechnik“ wird aufgenommen, wer den Mittleren Schulabschluss (MSA) und eine auf die Fachrichtung bezogene, abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen kann. Durch das erfolgreiche Absolvieren der Fachoberschule erwirbt der Schüler die Berechtigung zum Studium an einer Fachhochschule oder die Berechtigung zum Besuch der Fachoberschule 13, um dort in einem Jahr das Abitur zu erlangen. Interessenten für diesen Bildungsgang können sich noch bis zum 28. Februar auf dem Online-Portal www.schueleranmeldung.de für diesen Bildungsgang registrieren lassen. Aber auch die telefonische Anmeldung ist möglich, nähere Informationen finden Interessierte auf der Website www.berufskolleg-olsberg.de.

Quelle: Margarete Menke, Berufskolleg Olsberg

