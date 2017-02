Neuer Kreiswirtschaftsförderer im HSK besucht die Big Six Brilon

Brilon-Totalloakl: Besuch des neuen Kreiswirtschaftsförderers im HSK, Frank Linnekugel

brilon-totallokal: Bei ihrem letzten Arbeitstreffen konnte sich die Unternehmensinitiative Big Six Brilon über einen Besuch des neuen Kreiswirtschaftsförderers im HSK, Frank Linnekugel, freuen. „Wir freuen uns, dass Herr Linnekugel unsere Einladung angenommen hat, obwohl er noch keine zwei Wochen im Amt ist.“, so Paul Witteler, in dessen Mercedes Autohaus das turnusmäßige Arbeitstreffen der Big Six stattgefunden hat. Für Frank Linnekugel eine Selbstverständlichkeit: „Ich habe mich sehr über diese Einladung gefreut. Der direkte Kontakt zu den Unternehmen in den zwölf Städten des HSK ist für meine Arbeit als Kreiswirtschaftsförderer enorm wichtig. Zusammen mit den kommunalen Kollegen möchte die Kreiswirtschaftsförderung nah an den heimischen Unternehmen sein um direkt auf Wünsche und Anregungen eingehen zu können und Informationen über unsere Tätigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten geben.“ In der Vergangenheit hat es schon öfters Berührungspunkte zwischen den Unternehmer der Big Six und der Kreiswirtschaftsförderung gegeben.

„Einige Unternehmen haben erfolgreich die Zertifizierung als Familien-Freundliches Unternehmen durchlaufen und alle Unternehmen nutzen aktiv das Projekt Heimvorteil bei der Suche nach passenden Arbeitskräften. Alle Unternehmen freuen sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem neuen Kreiswirtschaftsförderer.“, so Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer der Stadt Brilon und Sprecher der Big Six. „Weiterhin war es für die Unternehmen der Big Six spannend zu erfahren, wie die Kreiswirtschaftsförderung die Aktivitäten der Big Six wahrnimmt. Neben den bestehenden Projekten wie die Teilnahme an der Briloner Ausbildungsbörse und dem Fußball- und Familientag am 27.05. werden aktuell neue Veranstaltungen geplant.“, so Dülme abschließend. Weitere Details möchte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitteilen, alle beteiligten sind aber zuversichtlich, dass noch 2017 ein neues Projekt durchgeführt werden kann.

Bildunterschrift: Die Mitglieder der Big Six zusammen mit Kreiswirtschaftsförderer Frank Linnekugel.

