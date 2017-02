Es geht rund in der Villa Kunterbunt

Brilon-Totallokal: Pippi Langstrumpf ist das stärkste und fröhlichste Mädchen auf der ganzen Welt

brilon-totallokal: Zusammen mit ihrem Pferd und ihrem Affen wohnt sie ganz alleine in der Villa Kunterbunt. Seit Tommi und Annika Pippi kennen, ist alles viel lustiger geworden. Egal, ob sie 18 Kilo Bonbons kaufen, Pippi einen entlaufenden Tiger einfängt oder die drei auf einer einsamen Insel schiffbrüchig sind, mit Pippi steckt jeder Tag voller Abenteuer! Viel Spaß mit Pippi hatten in den letzten Wochen auch der Kinder der Kita St. Elisabeth in Brilon.

Im Rahmen eines Projektes haben sie die Pippis Geschichten gehört, Pippi gebastelt, gemalt, „ein Fitnessstudio eingerichtet“ und mit Pippi getanzt. Zu Karneval steigt nun dann die Party in der Villa Kunterbunt.

Die Geschichten von Pippi Langstrumpf wurden von Astrid Lindgren geschrieben, die von 1907 bis 2002 in Schweden lebte. Die Buchautorin wurde für ihre Werke mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

