Mit der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg unterwegs

Brilon-Totallokal: Wandern in Andalusien

brilon-totallokal:Für die VHS Wanderstudienreise nach Andalusien (Flugreise) vom 13. – 20. Mai 2017 sind kurzfristig 3 Plätze frei geworden. Diese Reise führt Sie in eine eher unbekannte Gegend in der Provinz Granada. Standort dieser Reise ist Benalúa bei Guadix, von den hohen Gipfeln der Sierra Nevada und einer mondähnliche Landschaft umgeben. Bei Wanderungen von ca. 3 – 5 Stunden sind teilweise steilere An- und Abstiege und raue Wegbeschaffenheit zu bewältigen, die eine gewisse Wandererfahrung erfordern. Zum Programm gehört auch ein Besuch von Granada mit seiner eindrucksvollen Alhambra und der Küstenstadt Almeria mit einer Wanderung im Parque Natural Cabo de Gata.

Mittsommer in Dänemark und Schweden

Eine weitere Studienfahrt bringt Sie per Bus aus dem Sauerland in die drei Metropolen des Nordens – Hamburg, Kopenhagen und Göteburg – sowie in die Kulturhauptstadt 2017 – Aarhus in Dänemark. Vom 16. – 24. Juni 2017 können Sie die langen und intensiven Tage kurz vor Mittsommer erleben. Unterwegs widmen wir uns der Architektur aus Vergangenheit und Gegenwart, unternehmen eine schwedische Landpartie in den Schärengarten und lassen uns von den Kulturangeboten in Aarus beeindrucken.

Informationen und Anmeldungen bei der VHS Brilon (02961 6416), VHS Marsberg (02992 1280) und VHS Olsberg (02962 3080) und unter www.vhs-bmo.de

Quelle: VHS / Brilon-Marsberg-Olsberg

