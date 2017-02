Rote Rosen auf dem Briloner Marktplatz

Brilon-Totallokal: SPD-Mitglieder freuten sich über die gelungenen Valentinsaktion

brilon-totallokal: Gemeinsam mit Landtagskandidat Peter Newiger aus Brunskappel verteilte die Briloner SPD in dieser Woche wieder Rote Rosen auf dem Marktplatz. Bei bestem Wetter waren die Rosen bereits nach gut 1 1/2 Stunden an die Bürgerinnen und Bürger aus Brilon und seinen Dörfern verteilt. Die anwesenden SPD-Mitglieder freuen sich nach der gelungenen Valentinsaktion schon jetzt auf das Verteilen traditioneller Roter Ostereier am Ostersamstag am gleichen Ort. Dann bei bestem Osterwetter. Weitere Informationen zur Arbeit der Briloner SPD auch immer aktuell unter www.spd-brilon.de.

Quelle: SPD – Brilon

