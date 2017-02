Schüleraustausch der Marienschule Brilon mit dem Collège Notre-Dame aus Hesdin

Brilon-Totallokal: Im Programm standen in diesem Jahr viele Aktivitäten, um sich noch besser kennen zu lernen

brilon-totallokal: In der letzten Woche fand der jährliche Schüleraustausch zwischen der Marienschule und dem Collège Notre-Dame aus Hesdin statt. 17 französische Schülerinnen und Schüler machten sich auf den Weg nach Brilon, um ihre Austauschpartner zu besuchen. Die meisten Schülerinnen und Schüler kannten sich bereits von dem Jubiläumswochenende der Städtepartnerschaft im letzten Jahr. Über 80 Schülerinnen und Schüler verbrachten im Herbst 2015 ein Wochenende in der Marienschule und übernachteten dort. Einige deutsche Schülerinnen und Schüler haben auch im Dezember 2016 am Jubiläum der Städtepartnerschaft teilgenommen und ihre Austauschpartner dort bereits wiedergetroffen.

Im Programm standen in diesem Jahr viele Aktivitäten, um sich noch besser kennen zu lernen. Zu Beginn halfen die französischen Schülerinnen und Schülern den Marienschülern bei der Vorbereitung auf die Delf-Prüfung, die am Samstag in Dortmund stattfand. Des Weiteren war die Gruppe in der Jugendherberge Brilon Klettern und hat gemeinsam in der Marienschule gekocht. Der Tagesausflug in diesem Jahr ging nach Eisenach in die Wartburg. Nach einem gelungenen Abschlussabend in der Marienschule stand am Donnerstag bereits die Heimreise an.

Eltern und Schüler blicken positiv auf diese Woche zurück und die deutschen Schüler freuen sich schon sehr auf den Gegenaustausch im März in Frankreich.

Quelle: Anita Meuser, Marienschule Brilon

