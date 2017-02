Autosalon 2017

Brilon-Totallokal: Sportgruppen, Tanzgruppen und Musiktruppen aufgepasst!!!

brilon-totallokal: Am 29. April 2017 findet in der Briloner Innenstadt wieder der alljährliche Autosalon statt. Hier suchen wir Gruppen aus den Bereichen Sport-, Tanz, Gesang, Musik oder sonstige künstlerische Darbietungen, die gerne die Aktivitäten Ihrer Gruppe auf der Bühne am Marktplatz präsentieren und bewerben möchten. Diese Präsentation sollte ca. 15-30 Minuten lang dauern.

Bitte melden Sie sich bis zum 24.03.2017 bei Frau Voß bei der Firma Paul Witteler Telefon: 02961/7404-16 oder per Emai: gl@witteler-automobile.de

Unter den Bewerbern werden wir 4 Gruppen auswählen, die am 29.04.2017 auf der Show- Bühne am Marktplatz in Brilon auftreten können.

