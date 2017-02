Der Zirkus „Emmalini“ gastiert in Brilon!

Brilon-Totallokal: Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

brilon-totallokal: Die Vorschulgruppe des AWO- Kindergartens „Lummerland“ in Brilon arbeitet seit Wochen an ihrem Zirkusprojekt, dabei bestimmen die Kinder selbst, was sie wie umsetzen wollen. Die Kinder haben sehr viel Freude am Gestalten ihrer Kostüme und am Ausarbeiten Ihrer Rollen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Eine Zirkusdirektorin leitet die Zuschauer durch die Vorführung, in denen über Zauberer, wilde Löwen, Pferde und Clowns auch noch Elastika, Fakir und Fahnentänzer zu sehen sind. Außerdem haben alle Kinder zusammen Lieder eingeübt und Instrumente gebastelt, sodass es auch eine Zirkuskapelle gibt. Ihre Künste zeigen die Emma-Kinder in vielen Vorführungen für die Eltern und die Kinder aus anderen Gruppen.

Quelle: Melanie Schäfer-Mengelers, AWO Kindergarten Lummerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon