Junge Union Brilon besichtigt Impuls Küchen

Brilon-Totallokal: Produktionsprozess von der beschichteten Spanplatte bis zum modernen Küchenschrank

brilon-totallokal: Mit 25 Interessierten besuchte die Junge Union Brilon das ortsansässige Unternehmen Impuls Küchen und informierte sich über den Produktionsprozess von der beschichteten Spanplatte bis zum modernen Küchenschrank.

Geschäftsführer Georg Billert begrüßte die Gruppe in der neu gestalteten Ausstellung am Firmensitz und freute sich über das große Interesse. Während des interessanten Vortrags skizzierte Herr Billert die Geschichte des 1990 gegründeten Unternehmens und erläuterte die vielfältigen Produktlinien. Zudem konnte er Interessantes zu der benachbarten Firma puris Bad berichten, da beide Unternehmen zum südafrikanischen Steinhoff-Konzern gehören. „Besonders wichtig ist uns das Thema Ausbildung, weshalb wir schon lange auf eine umfangreiche Lehrwerkstatt setzen“, erklärte Geschäftsführer Georg Billert. Impuls Küchen produziert im Zwei-Schicht-System mit 240 Mitarbeitern bis zu 3.700 Schränke pro Tag. Erst kürzlich investierte das Unternehmen in ein neues Informations- und Trainigscenter und baute ein Elektrogerätelager. „Impuls Küchen setzt als innovatives und weltweit agierendes Unternehmen auf den Wirtschaftsstandort Brilon, was uns sehr freut“, sagte der JU-Vorsitzende Jan Hilkenbach.

Bei der Werksbesichtigung zeigte Daniel Götte der Besuchergruppe den Produktionsprozess vom Wareneingang bis zum fertigen Küchenmöbel. Die individuellen Kundenwünsche werden mit großer Flexibilität umgesetzt, sodass die Küche innerhalb von nur fünf Tagen erfasst, produziert und zum Möbelhandel ausgeliefert werden kann. Abschließend machten sich die Mitglieder der Jungen Union in der neuen Küchenausstellung selbst ein Bild von den vielfältigen Produkten.

Bildbeschreibung: Die Mitglieder der Jungen Union Brilon informierten sich über das Unternehmen Impuls Küchen.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon