Viktoria Schulz erhält Auszeichnung „Junges Ehrenamt“ im Tenniskreis Sauerland

brilon-totallokal: Unsere Jugendwart und Trainerin Viktoria Schulz hat auf der Versammlung des Tenniskreises Sauerland den Titel für „Junges Ehrenamt“ überreicht bekommen. Dieser Titel wird nur einmal im Jahr verliehen. Erstmalig kommt die Preisträgerin aus Brilon.

Viktoria wurde für ihre nun schon dreijährige Tätigkeit als Trainerin, sowie ihre einjährige Arbeit als Jugendwart geehrt. Diesen Posten nahm sie eher zufällig an, als ihr Vorgänger seine Tätigkeit sehr kurzfristig nicht mehr ausüben konnte. In den drei Jahren hat sie schon eine ganze Menge im Verein bewegt. Die Zahl der Jugendlichen hat sich stark verändert, immer mehr Kinder nehmen am Trainings- und Wettkampfbetrieb (eine U10 Mannschaft, zwei U12 Mannschaften) des TC teil. In den Sommerferien plant sie zudem ein Jugendcamp, an dem weit mehr als 20 Kinder und Jugendliche teilnehmen. Zudem sind weitere Aktivitäten von ihr ins Leben gerufen worden, ein Eltern – Kind – Turnier, ein Nikolausturnier, das Deutsche Sportabzeichen und sie hat unser Jugendturnier zu einer festen Größe im Turnierkalender geführt.

Dass sie ein ganz großes Herz für unsere Jüngsten hat zeigt sich durch ihr großes Engagement. Seit vier Jahren trainiert sie in unserm Verein, zwei Jahre lang ist sie bei Wind und Wetter mit Bus und Bahn von Oeventrop nach Brilon gekommen, um mit den „Jüngsten“ zu trainieren. Mittlerweile nimmt sie sich trotz ihrem Studium an drei Tagen in der Woche die Zeit um nach Brilon zu kommen.

Der Tennisclub ist stolz, dass Viktoria sich unermüdlich für den Nachwuchs einsetzt und den Verein so weiter nach vorne bringt. Einen herzlichen Glückwunsch für unsere Preisträgerin!

Info: Am Sonntag, den 5. März findet ab 17 Uhr die diesjährige Jahreshauptversammlung in Tommy’s Restaurant statt. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen

Foto: Viktoria Schulz (Jugendwart & Trainerin) erhält Preis für Junges Ehrenamt im Tenniskreis Sauerland

Quelle: Stefan Elias, TC Brilon 07 e.V.

