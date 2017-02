Brilon: Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (19.02.2017) um 5:49 Uhr

Brilon-Totallokal: Schwerverletzter Fahrer aus PKW befreit

brilon-totallokal: Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am frühen Sonntagmorgen (19.2.2017) vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Auf der Umgehungsstraße in Höhe des Abzweig Mühlenweg, waren drei PKW kollidiert. Bei dem Zusammenstoß wurde ein PKW Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Um 5.49 Uhr wurde der Löschzug Brilon alarmiert und rückte mit 24 Feuerwehrmännern und 4 Fahrzeugen aus. Bei Eintreffen wurde drei der vier Unfallbeteiligten bereits durch den Rettungsdienst und Notärzte betreut. Aufgrund der Anzahl der Verletzten alarmierte die Feuerwehrleitstelle ebenfalls den „Leitenden Notarzt“ (LNA) und den „Organisatorischen Leiter Rettungsdienst“ (OrgL). Diese haben unter anderem die Aufgabe, nach Sichtung der Patienten, die Verletzten auf Krankenhäuser zu verteilen, in denen sie optimal versorgt werden können.

Nachdem der eingeklemmte Fahrer durch den Notarzt medizinisch stabilisiert werden konnte, wurde er mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit. Anschließend wurde er im Rettungswagen für den Transport per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik vorbereitet. Die drei Leichtverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei, wurde die Straße durch die Feuerwehr gereinigt. Gegen 9 Uhr war der Einsatz beendet. Über Unfallursache und Höhe des Schadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.



Quelle: Text und Bilder: Andreas Becker / Feuerwehr Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon