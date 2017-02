Brilon: Wir stehen für die Marke „Hanseatischer Kaufmann“

Meine Geschäftspartner finde ich selbst. Warum dann Hanse?

brilon-totallokal: Zum zwölften Briloner Unternehmerforum hatten die Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH und der Wirtschaftsclub Hochsauerland am 16. Februar in das Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon eingeladen. Thema des Forums war die „Hanse“. Wirtschaftsförderer Oliver Dülme und der erste Vorsitzende des Wirtschaftsclub Hochsauerland Eckhard Lohmann stellten in ihren Begrüßungsworten „die internationalen Hansetage 2020 als eine riesige Chance für die Briloner Wirtschaft sich einem internationalen Publikum zu präsentieren“ in den Vordergrund. „Wir wollen mit dem Wirtschaftsbund Hanse zusammen arbeiten und auch von den Ausrichtern der anderen Hansetage lernen, wie wir diese Chance nutzen können“. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch wies darauf hin wie nahe bereits für die Vorbereitungen die Hansetage 2020 sind. Gerade die Wirtschaft in Brilon ist aufgefordert, sich mit dem heutigen Forum auch auf die kommenden Hansetage vorzubereiten. Nie war es wichtiger, da sich in unserer Zeit Respektlosigkeit, Vertrauensverlust usw. breit machen , müssen wir das Forum Hansetage nutzen. Angemeldet hatten sich ca. 100 Unternehmen aus Brilon und Mitglieder des Wirtschaftsclub Hochsauerland. Wegen der grassierenden Erkältungswelle konnten jedoch nur ca. 85 Teilnehmer erscheinen.

Ohne Internationalität funktioniert die Wirtschaft nicht

Bisher war der neue Hansebund ein auf Tourismus ausgerichteter internationaler Verbund. Im Juni 2013 wurde der Wirtschaftsbund Hanse von 24 Städten neu gegründet, Brilon war eine von ihnen.Die ursprüngliche Hanse des Mittelalters war ein zu eindrucksvoller Größe gewachsener Zusammenschluss von Kaufleuten. Sie waren so erfolgreich, weil der Name eindeutig für die enthaltenen Werte stand. Heute gehören 182 Städte in 16 Ländern Europas der neuen Städtehanse an.

Eine Wiederbelebung der hanseatischen Unternehmensphilosophie bildet die Basis für ein internationales Netzwerk, das als Türöffner zu neuen Märkten und Partnern dient.Der Kodex der Wirtschaftshanse definiert den Rahmen der Mitgliedschaft. Mitglied können Unternehmer, Städte, Hochschulen und Verbände werden.Der Wirtschaftsbund Hanse bietet Zugriff auf ein europaweites Netzwerk und öffnet Türen zu neuen Märkten.

Die Geschäftsführerin des „Wirtschaftsbund Hanse“ Marion Kühn findet die Hanse „Superklasse“. Das Image Hansetage = Bier, Bratwurst und Blasmusik ist passee. Markenkerne und Zielsetzung der Hanse sind geschafft. Thema ist nunmehr vorrangig die Europäische Union. Die Werte sind wir, die Wirtschaft in der Hanse. Der Wirtschaftsbund Hanse zählt derzeit 130 Mitglieder aus acht EU-Ländern, davon sind 48 Mitglieder aus NRW. Er ist kein Branchennetzwerk sondern bildet die Plattform für einen Erfahrungsaustausch. Der Markenwert „Hanse“ ist positiv besetzt und fußt auf dem „Hanseatischen Kaufmann“, das bedeutet „Fairness, Respekt, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Vertrauen“. Köhns Frage „warum soll ich Mitglied werden?“, beantwortet sie selbst wie folgt: „Weil über diese Kontakte wirtschaftliche Beziehungen möglich werden. Die Hanse öffnet Türen, durchgehen müssen sie selbst!“ Sie forderte die Anwesenden auf „nutzen sie den Hansebund, er ist förderlich und steht für Vertrauen. Der Bürgermeister Bonus ermöglicht Kontakte.

Hansekongress und Hansetage Kampen/NL – Thema Wasser verbindet

Als der Hansestadt Kampen/NL stellte Wibo van Wier den Hansekongress als Bestandteil der Hansetage, welche vom 15. Juni bis zum 18. Juni 2017 in Kampen/NL stattfinden werden vor. „Wasser verbindet“ ist die Thematik des Kongresstages am 16. Juni. van Wier zeigte auf, welche Wege sie in den Niederlanden gehen wollen um der heimischen Wirtschaft auf den internationalen Hansetagen 2017 eine Plattform bieten zu können. Der 37. internationale Hansetag in Kampen/NL stellt den Gästen die Frage „Warum sind wir hier?“ Wir sind hier um die wirtschaftlichen Möglichkeiten des internationalen Hansetages zu präsentieren auf dem Hansekongress „Wasser verbindet“ und dem erweiterten Wirtschaftsprogramm. Es geht um die Wiederbelebung der Hansegeschäfte durch das Treffen der europäischen Spitzenvertreter, die mögliche Inspiration für den internationalen Handel und das entdecken von Chancen für neue Geschäftsideen. Der in Kampen/NL erstmals durchzuführende Handelskongress hat noch keine Historie. Begonnen haben die Niederländer mit den Hansetagen in Zwolle. Fortgesetzt hat sich das dann zu dem Netzwerk der Hansestädte in Herford mit Gründung der Wirtschaftshanse 2013. Die erste Geschäftsdelegation entsandten sie zur ersten „Geschäftshanse“ nach Bergen/N. Darauf aufbauend entwickelten sie ein umfangreiches Wirtschaftsprogramm welches sie 2017 präsentieren werden. Schon jetzt stellen sie sich die Frage „Kampen und danach?“ Nicht blablabla sondern anders als andere, nämlich ökonomisch relevant. Entwicklung wegweisender Geschäftsprogramme für das Hanse Handelsnetzwerk und der Anlage einer Wirtschaftswachstumsagenda.

Das Wirtschaftsprogramm „Wasser verbindet“ während des Hanse Kongresses wird in parallelen Sitzungen mit der Möglichkeit des Kennenlernens von Firmen durchgeführt. Themen sind Wirtschaft, Wassersicherheit und Klimaanpassungen. Ein weiterer Teil des Programms ist das kennenlernen der wirtschaftlichen Topregion Zwolle/NL die an dritter Stelle in den Niederlanden steht. Es geht um die Themen Straßen, Wasser, Schienennetz, Arbeitskraftpotential und -mobilität. Ziel dieses ausführlichen Wirtschaftsprogramms ist es, den Erfahrungsaustausch über innovative Technologien und Produkte, so wie neue Formen der Zusammenarbeit zu ermöglichen und zu fördernSchaffung einer Plattform für die Hansestädte und ihre Industrien, Knüpfung neuer Partnerschaften. Entstehen soll eine Pyramide aus: Netzwerken → Regierungen→ Geschäfte→Ausbildung. Zielpunkt ist letztlich die Wiederauferstehung der Hanse. Erreicht werden soll dieses durch treffen der europäischen Spitzenindustrie mit Anstoß für internationale Geschäfte und Entdeckung neuer Geschäftsmöglichkeiten.

Im Nachgang zum zwölften Briloner Unternehmerforum soll der Arbeitskreis Wirtschaft gegründet werden, der sich konkret mit der Planung der Präsentation der Wirtschaft auf den Internationalen Hansetagen 2020 beschäftigen soll. Die Gründung soll im Herbst 2017 erfolgen, damit man die Erfahrungen von Kampen/NL mit einfließen lassen kann.

