„Große Karnevalssitzung in Wülfte am 19. Februar 2017“

Wülfter Narrenvolk in der gut besuchten Halle außer Rand und Band…

brilon-totallokal: Wülfte. Am Samstagabend war das Wülfter Narrenvolk in der gut besuchten Halle außer Rand und Band. Das dreistündige Programm wurde nach dem Einzug des Elferrates mit der Funkengarde eröffnet. Den Auftakt machte Doktorin Karin Maas, die über allerhand „Wehwehchen“ der Wülfter referierte. Die Funkengarde präsentierte einen Tanz der Extraklasse. Im Anschluss berichtete Elke Becker gekonnt über die kleinen und großen Missgeschicke des Wülfter Dorflebens, wobei viele Zeitgenossen ihr Fett weg bekamen. Präsident Markus Krämer führte auch in diesem Jahr mit Witz und Charme durch das gut gefüllte Programm.

Auch der „Sparclub Lady“ war nach einer schöpferischen Pause wieder mit an Bord. Sie berichteten anschaulich vom Wülfter Schützenfrühshoppen. Im Anschluss entführten die Damen der Funkengarde das Publikum zu einen Urlaubstrip auf die Partyinsel Mallorca. Erstmalig bereicherte das Männerballett die „Quellendancer“ aus Alme mit ihrem schwungvollen Auftritt das Programm. Durch die „Crazy Dancers“ wurde die Narrenschah mit einem impulsiven Tanz in die Welt des Après-Ski entführt. Das große Finale mit allen Aktiven bildete einen fulminanten Abschluss des Abends. Bis in die frühen Morgenstunden sorgte die Tanz- und Showband „Headline“ für Partystimmung. Allen Aktiven und Helfern gilt ein besonderer Dank für das super Karnevalsprogramm.

Quelle: Christian Göke

