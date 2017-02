Neue VHS-Kurse in Olsberg

Brilon-Totallokal: „Schnelle Küche“ der VHS Kurs in Olsberg

brilon-totallokal: Sie haben nach der Arbeit keine Lust mehr, stundenlang in der Küche zu stehen, möchten aber trotzdem gesunde und leckere Mahlzeiten genießen? Dann ist der Kurs „Schnelle Küche“ der VHS Olsberg genau das richtige für Sie! An drei Abenden lernen die Teilnehmer, schnelle Gerichte aus regionalen Zutaten zu kochen. Der Kurs beginnt am Dienstag, den 28. Februar 2017, und findet wöchentlich von 18.00 bis 21.00 Uhr in der Hauptschule in Olsberg statt.

Für alle, die sich näher mit den Programmen WORD, EXCEL und POWER POINT beschäftigen wollen, startet am Dienstag, den 07. März 2017, der Kurs „Fit für’s Büro“. Der Kurs richtet sich Teilnehmer, die ihre Kenntnisse der Programme vertiefen oder auffrischen wollen, und findet an 10 Abenden jeweils von 19.00 bis 21.15 Uhr in der Hauptschule in Olsberg statt.

An alle Sprachinteressierten richtet sich der Kurs „Französisch für Anfänger“, in dem die Teilnehmer die französische Sprache von Beginn an erlernen können. Der Kurs startet am Freitag, den 3. März 2017, und findet von 18.00 bis 19.30 Uhr in der Hauptschule in Olsberg statt.

Kenntnisse zur Erstellung eines eigenen Fotobuchs vermittelt der Kurs „Erstellen eines individuellen Fotobuch mit Fotobuch.de“, der am Mittwoch, den 8. März 2017, beginnt. Die Teilnehmer lernen Gestaltungsmöglichkeiten eines ansprechenden Fotobuchs kennen. Gerne können hierzu eigene Fotos sowie ein eigener Laptop mitgebracht werden. Der Kurs findet an drei Abenden jeweils von 18.30 bis 2045 Uhr in der Hauptschule in Olsberg statt.

Informationen und Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02962-3080 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

