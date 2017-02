Straßenausbau in der Wülfter Straße beginnt

Brilon-Totallokal: Die Arbeiten erfolgen grundsätzlich unter Vollsperrung der Fahrbahn…



brilon-totallokal: Ab Montag, den 20. Februar wird im Rahmen einer Dorferneuerungsmaßnahme ein längerer Abschnitt der Wülfter Straße in Wülfte grundlegend ausgebaut. Auf einer Länge von ca. 350 m werden der Kanal und die Wasserleitung erneuert, die Straße und der Gehweg ausgebaut sowie die Beleuchtung ausgetauscht.

Die Arbeiten erfolgen grundsätzlich unter Vollsperrung der Fahrbahn für den Verkehr, jedoch in mehreren Bauabschnitten.

Die Tiefbauarbeiten beginnen am Abzweig zur Straße Am Kapellenstein. Das bedeutet, dass die aus Alme kommenden Fahrzeuge nicht wie gewohnt in den Ort Wülfte fahren können. Diese Fahrzeuge werden bereits vorher über einen zur Schützenhalle in der St.-Anna-Straße führenden Wirtschaftsweg nach Wülfte umgeleitet.

Für die Gegenrichtung (aus Brilon kommend) gilt natürlich die gleiche Regelung.

Im 2. Bauabschnitt, der bereits Ende der 8. KW beginnt, ist dann der gesamte Kreuzungsbereich Wülfter Straße / Am Kapellenstein gesperrt. Ab diesem Zeitpunkt wird eine innerörtliche Umleitung über die Straßen Am Bulster und Immenhütte eingerichtet. Diese Umleitung wird auch vom ÖPNV befahren, weswegen hier umfangreiche Haltverbote notwendig sind.

Die Stadt Brilon bittet darum, die Haltverbote und natürlich auch die übrige Baustellen-beschilderung im eigenen Interesse zu beachten. Weiterhin werden alle Verkehrsteilnehmer gebeten, die Baustelle nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren, z.B. über die B 480.

