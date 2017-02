Neuer Film: Bioland-Hof in Brilon – PETA zeigt Verantwortliche des Veterinäramts an

Video Link anklicken: Undercover-Aufnahmen Schwer misshandelte Ziegen auf Bioland-Hof in Brilon: PETA zeigt Verantwortliche des Veterinäramts an

Stuttgart / Meschede, 20. Februar 2017 – Prügel am Melkstand, kranke und verletzte Tiere, zahlreiche Kadaver unter Planen: Vor gut einer Woche deckte PETA massive Tierquälerei auf einem Bio-Ziegenhof in Brilon auf. Nun hat die Tierrechtsorganisation Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Arnsberg gegen die Verantwortlichen des Veterinäramtes Hochsauerlandkreis erstattet. Der Vorwurf: Trotz mehrerer Anzeigen aus der Bevölkerung duldete die Behörde die Missstände in dem Betrieb monatelang. Nach PETAs Ansicht hat sich das Amt dabei der Tierquälerei durch Unterlassen schuldig gemacht. Nach dem Tierschutzgesetz (§§ 16a und 17 Nr. 2 b) und dem Strafgesetzbuch (§ 13) ist das Veterinäramt dazu verpflichtet, einzugreifen und zukünftige Verstöße gegen tierschutzrechtliche Vorschriften zu verhindern, wenn es von Mängeln in der Tierhaltung erfährt.

Nach Angaben des Hochsauerlandkreises sei der Ziegenhof in Brilon im vergangenen Jahr insgesamt sechs Mal kontrolliert worden. Dabei seien laut Veterinäramt keine oder lediglich geringe Mängel festgestellt worden. „Unsere Undercover-Aufnahmen sprechen da eine ganz andere Sprache“, so Sophie Nouvertné, Syndikusrechtsanwältin bei PETA. „Die Missstände sind in den Videos deutlich zu erkennen. Daher ist es vollkommen unverständlich, wieso das Veterinäramt nicht bereits vor Monaten eingegriffen und den Betrieb endgültig geschlossen hat.“

Das Veterinäramt Hochsauerlandkreis steht aktuell auch wegen eines anderen Falls in der Kritik: In einem Ziegenbetrieb in Medebach wurden im Dezember 2016 zahlreiche tote Tiere entdeckt. Der Hof wurde im Januar aufgelöst. Auch in diesem Fall hatte das Amt versichert, den Betrieb seit 2014 regelmäßig zu kontrollieren.

Nach Sichtung von PETAs Undercover-Aufnahmen, die im Sommer und Herbst 2016 entstanden, distanzierte sich der Verband Bioland umgehend von dem Briloner Betrieb. Das Material zeigt unter anderem, wie Mitarbeiter des Hofs mit Stöcken auf die Ziegen einschlagen. Gegen die verantwortlichen Angestellten und den Betreiber der Anlage erstattete PETA bereits Strafanzeigen.

